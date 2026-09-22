Nhiều cử tri quan tâm giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông Đa Nhim

Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (bên trái) chủ trì hội nghị

Hội nghị do ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã D'Ran

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo và đông đảo cử tri xã D’Ran. Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri xã D’Ran nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hạ tầng địa phương. Cử tri Nguyễn Thị Lành cho biết, sau nhiều đợt ngập cục bộ dọc sông Đa Nhim trong các mùa mưa bão, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân ngày càng bị thu hẹp do sạt lở, đất bị cuốn trôi.

Cử tri xã D'Ran tham dự hội nghị

Đáng lo ngại, có nhiều trường hợp diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng bị sạt lở, cuốn trôi theo từng mùa mưa bão. Người dân kiến nghị các cấp sớm có giải pháp xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông Đa Nhim, nhằm chủ động phòng, chống sạt lở lâu dài.

Cử tri Nguyễn Trọng mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp thúc đẩy lộ trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với diện tích đất đã đưa ra khỏi 3 loại rừng

Cử tri Nguyễn Trọng, Trưởng thôn Lộc Quảng nêu 4 nhóm kiến nghị, trong đó tập trung vào vấn đề quy hoạch và sử dụng đất. Theo ông Trọng, một số diện tích đất đã được đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất cụ thể, gây khó khăn cho người dân trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp lần đầu.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét mức tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, bởi mức phải nộp hiện nay còn cao so với khả năng của nhiều hộ dân.

Cử tri Nguyễn Thị Anh Kim, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã D’Ran kiến nghị về chế độ phụ cấp y tế thôn, bản năm 2026

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh giá vật tư nông nghiệp ngày càng tăng trong khi giá nông sản thiếu ổn định. Sản xuất của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún, thời gian đầu tư dài nhưng đầu ra chưa bền vững, trong khi nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng của địa phương.

Một số ý kiến khác đề cập chế độ phụ cấp đối với cán bộ hội người cao tuổi ở cơ sở và phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản. Trong đó, cử tri Nguyễn Thị Anh Kim, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã D’Ran cho biết, chế độ phụ cấp y tế thôn, bản năm 2026 đã được cấp đầy đủ. Tuy nhiên, khoản phụ cấp trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2025, thời điểm chuyển từ tổ dân phố xuống thôn, tại xã D’Ran vẫn chưa được cấp.

Trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’Ran cho biết, sau đợt ngập lụt gây thiệt hại nặng nề vào cuối tháng 11/2025, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân khu vực dọc tuyến sông.

Ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’Ran giải đáp các câu hỏi, nội dung cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền

Qua khảo sát, cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá hiện trạng sông Đa Nhim, phía hạ du hồ Đơn Dương, xác định các vị trí có nguy cơ sạt lở cao và đề xuất giải pháp xây dựng kè tại một số đoạn dọc sông với kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện dự án xây dựng bờ kè đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định trước khi triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Lâm Đồng cũng đã hoàn thành công tác gia cố móng, mố và trụ cầu Đơn Dương bị xói lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão năm 2025.

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trả lời các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền tại hội nghị

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Đặng Đức Hiệp đánh giá các kiến nghị được nêu tại hội nghị đều phản ánh những vấn đề phát sinh thực tế trong đời sống và sản xuất của người dân cần được quan tâm, giải quyết thấu đáo.

Đối với từng nhóm vấn đề cử tri nêu tại hội nghị, ông Hiệp đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ và giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung vào các vấn đề về đất đai, sản xuất, thủy lợi, giao thông và môi trường.

Ông Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các ý kiến cử tri xã D'Ran chiều 22/9

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, trong đó chú trọng những vấn đề về đất đai và môi trường. Ông Hiệp đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề chưa thể giải quyết ngay, cần tổng hợp đầy đủ để tiếp tục theo dõi, xử lý.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, đối với nội dung triển khai các giải pháp bảo đảm phòng, chống sạt lở ven sông Đa Nhim. Thứ hai là các kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nhất là diện tích đất nông, lâm nghiệp đã được đưa ra khỏi 3 loại rừng, ông Hiệp cho biết đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm trong thời gian dài.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ phản ánh tại diễn đàn Quốc hội.