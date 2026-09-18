Nhiều công trình thiết thực hướng về Côn Đảo

Dự trao tặng kinh phí và khánh thành công trình có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Quân khu 7.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện các đơn vị đồng hành trao tặng bảng tượng trưng kinh phí thực hiện các công trình

Tại chương trình “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”, lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các đơn vị đồng hành đã trao kinh phí hỗ trợ các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại 5 đơn vị, gồm: Trạm Ra-đa 590, Trạm Ra-đa 32, Trung đoàn Hỗn hợp 39, lực lượng Quân sự Đặc khu và Biên phòng Côn Đảo; đồng thời trao quà đến cấp ủy, chính quyền đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu trao học bổng tặng học sinh

Dịp này, đoàn công tác khánh thành công trình Khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33, trị giá 1 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần và đời sống cán bộ, chiến sĩ. Đây là một trong những công trình thiết thực được trao tặng trong chuyến công tác hướng về Côn Đảo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khu chăn nuôi khép kín tại Hải đội 33

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, ngày đêm kiên cường bám trụ địa bàn được phân công, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, công trình có thể quy mô không lớn, nhưng chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, hướng tới hiệu quả lâu dài và bền vững. Đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, toàn quân, thể hiện trọn vẹn tinh thần chung sức, đồng lòng: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM".

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo

Để phát huy hiệu quả các công trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc phát động; trong đó trọng tâm là chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, góp phần chăm lo thiết thực, lâu dài cho lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu.

Lãnh đạo TPHCM trao tặng Vườn cây đại đoàn kết cho Trạm Ra-đa 590

Cùng với chăm lo lực lượng làm nhiệm vụ, chương trình dành nhiều nguồn lực cho thiếu nhi Côn Đảo. TPHCM trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 20 học sinh; đồng thời dành 200 triệu đồng chăm lo Tết Trung thu, tặng quà cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao 22 mô hình đèn lồng trung thu lớn phục vụ Đêm hội “Trăng thu Biên cương”.

Trong khuôn khổ chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo, đoàn công tác còn khởi công sân bóng đá cỏ nhân tạo dành cho thiếu nhi Côn Đảo; trao 4 sân bóng rổ tại các trường học và một cầu trượt.

Các đại biểu và học sinh bên sân bóng rổ mới được trao tặng

Dịp này, các đơn vị đồng hành trao 200 bộ trang phục thể thao cho thiếu nhi, 10 suất hỗ trợ học tập; các em còn tham gia giao hữu bóng rổ và tham quan di tích Nhà tù Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo.

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến chính quyền đặc khu Côn Đảo

Tổng kinh phí TPHCM dành cho các nội dung chăm lo, hỗ trợ và thực hiện công trình tại Côn Đảo dịp này hơn 1,7 tỷ đồng; TPHCM phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao các phần quà tại Đêm hội “Trăng thu Biên cương” với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Các hoạt động góp phần chăm lo đời sống, học tập của thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ và thắt chặt nghĩa tình quân - dân nơi biển đảo.