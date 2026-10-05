Chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10, Hà Nội khởi công, khánh thành các dự án

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Hà Nội cũng dự kiến khởi công đầu tư, xây dựng đồng loạt nhiều công trình, dự án.

Các dự án xây dựng cầu đường được khánh thành dịp 10/10 sẽ mang lại diện mạo mới cho giao thông Hà Nội có thể kể đến là dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Trước đó, trong báo cáo số 793-BC/ĐU ngày 25/8/2026 của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Thường trực Thành ủy, Thành phố Hà Nội cũng đã cho biết thông tin về việc dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật 2 dự án và khởi công 7 dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án để khởi công/khánh thành dịp 10/10

Các công trình dự kiến khởi công dịp 10/10 tại Hà Nội gồm có: Công viên Hồ Chí Minh; Dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng; Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Dự án thành phần 1: Dự án đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải lưu vực sông Cầu Bây; Dự án Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng... Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống hạ tầng Thủ đô.

Nhiều công trình dự kiến khởi công dịp 10/10 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: canva.

Một trong số các dự án là dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòm Cầu, Phùng Hưng, Hà Nội đặt mục tiêu trình chủ trương đầu tư dự án tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, giao cho phường Hoàn Kiếm xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, trong đó phải làm rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, hậu cần phục vụ kinh doanh, kết nối với các tuyến phố lân cận, cùng các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Đồng thời, phường nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Với các dự án dự kiến được khởi công vào dịp 10/10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thành các thủ tục, mặt bằng và công việc liên quan, bảo đảm đủ điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ đề ra.

Kỷ niệm ngày 10/10, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội; lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và khát vọng xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Thủ đô, kết hợp những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Nội dung chương trình gồm phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phát biểu chào mừng của lãnh đạo thành phố Hà Nội và ba chương nghệ thuật: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội”, “Mùa xuân thế kỷ”.