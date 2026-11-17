Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai và Phú Thọ, yêu cầu đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng tốc bảo trì quốc lộ, gắn trách nhiệm chủ đầu tư với tiến độ và hiệu quả giải ngân.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dù đã có văn bản đôn đốc tiến độ giải ngân các công trình chuyển tiếp thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2026, song qua báo cáo của các địa phương, một số công trình vẫn triển khai và giải ngân chậm so với kế hoạch đăng ký. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành công trình, không giải ngân hết dự toán chi năm 2026 được giao.

Cụ thể, tại Phú Thọ, công trình “Xử lý điểm nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến X2 đoạn từ Km13+800 - Km14+300 (ngã ba Chỉ Bái); xử lý vị trí sạt lở mái ta luy âm từ Km27+130 - Km27+180 trên đường TSA (Khăm - Chỉ) và sạt lở mái ta luy âm đoạn Km10+700 - Km10+740 trên tuyến X2” chưa giải ngân, đạt 0% trong tổng dự toán 1,9 tỷ đồng.

Tương tự, công trình “Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên đoạn từ Km0+00 - Km3+930; Km8+997 - Km9+175; Km9+528 - Km11+355/Tuyến C, tỉnh Hòa Bình” mới giải ngân 0,02/0,8 tỷ đồng, đạt 3%.

Tại Lào Cai, công trình “Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km98+500 - Km100+500, quốc lộ 4D” giải ngân 3,2/5,9 tỷ đồng, đạt 55%. Công trình “Sửa chữa đảm bảo ATGT cầu Thác Bạc Km91+870; xử lý ngập úng đoạn Km135+198 - Km135+393, QL4D” giải ngân 5,7/17,6 tỷ đồng, đạt 33%. Trong khi đó, công trình “Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km93 - Km96, quốc lộ 4D” mới giải ngân 1,3/4,7 tỷ đồng, đạt 28%.

Tại Lạng Sơn, công trình “Xử lý vị trí điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đèo Nặm Dù đoạn Km72+200 - Km73+800, QL1B” chưa giải ngân trong tổng dự toán 1 tỷ đồng, đạt 0%. Công trình “Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km185+250 - Km188+200 và Km194 - Km197; sửa chữa hệ thống ATGT đoạn Km183 - Km229, QL279” mới giải ngân 0,18/3 tỷ đồng, đạt 6%.

Để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các công trình và giải ngân hết dự toán được giao, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 11/2026. Đồng thời, tổ chức nghiệm thu, thanh toán kịp thời khối lượng hoàn thành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu.

Trường hợp quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, có nguy cơ khiến công trình không thể hoàn thành trong năm 2026, các Sở Xây dựng phải khẩn trương rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm, tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, các dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết dự toán chi năm 2026 được giao sẽ không được xem xét bố trí vốn năm 2027. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương rà soát, xác định giá trị khối lượng công trình đã hoàn thành, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh dự toán chi năm 2026 phù hợp với khả năng thực hiện, tránh tình trạng thiếu vốn hoặc dư vốn.

Đối với những công trình chậm tiến độ, các Sở Xây dựng phải xác định, báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời xây dựng giải pháp khắc phục và tiến độ hoàn thành cụ thể, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo UBND các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai xem xét xử lý trách nhiệm nếu Sở Xây dựng để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ và không giải ngân hết dự toán chi năm 2026.