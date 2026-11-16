Nhiều công nghệ mới ứng dụng trong dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, dị thường, công tác dự báo có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại. Do đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai. Đồng thời, tăng cường phối hợp, liên kết với các tổ chức, đơn vị lớn trên thế giới, các nhà khoa học và trung tâm công nghệ chuyên sâu về dự báo, cảnh báo nhằm giải quyết yêu cầu dự báo sớm, nhanh và chính xác hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là chuyển từ dự báo hiện tượng sang dự báo tác động. Chẳng hạn, đối với dự báo mưa lũ, không chỉ dừng lại ở việc xác định nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ mà cần làm rõ mức độ ảnh hưởng, khu vực có thể bị tác động và những rủi ro có thể phát sinh. Lượng mưa bao nhiêu là thông tin quan trọng nhưng tác động của lượng mưa đó đến đời sống, sản xuất và an toàn của người dân mới là cơ sở thiết thực để triển khai các phương án ứng phó.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀI THƠ

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo, cảnh báo sớm chỉ thực sự có giá trị khi thông tin được truyền tải kịp thời đến người dân. Nếu cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo sớm nhưng người dân tiếp nhận muộn hoặc không nhận được thông tin thì hiệu quả cảnh báo sẽ bị hạn chế, thậm chí mất đi ý nghĩa. Vì vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo, cảnh báo phải hướng tới mục tiêu giúp người dân tiếp cận thông tin thiên tai sớm nhất, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Cao Đức Phát cho biết, thời gian qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã thí điểm ứng dụng các nền tảng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo tại một số địa phương để đo đạc, giám sát mưa lũ, sạt lở đất theo thời gian thực và cụ thể hóa thông tin cảnh báo đến từng cộng đồng. Lãnh đạo Quỹ kỳ vọng, thông qua hội thảo, các bên sẽ đánh giá thực chất hiệu quả của những mô hình này, từ đó có cơ sở nhân rộng, góp phần nâng cao năng lực tự phòng tránh và ứng phó kịp thời cho người dân tại các khu vực có nguy cơ thiên tai cao.

Quang cảnh hội thảo.

Theo chia sẻ của các chuyên gia tại hội thảo, cùng với hệ thống quan trắc, nhiều công nghệ hỗ trợ dự báo và cảnh báo sớm đã được triển khai như trạm quan trắc tự động, radar thời tiết, vệ tinh, camera và thiết bị theo dõi tàu. Trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, nhiều mô hình, phần mềm tích hợp dữ liệu và hỗ trợ dự báo, AI, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, dông, sét cũng từng bước được ứng dụng. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng AI trong dự báo, cảnh báo thiên tai từ Nhật Bản; thực tiễn quản lý phòng, chống thiên tai tại Hà Tĩnh và những yêu cầu đặt ra đối với việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực này...