Ngày 20/11, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Cao Quang Trung – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành thông báo lần thứ 11 về việc cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý, khai thác.

Đợt này có 7 cơ sở nhà đất được đưa ra cho thuê, bao gồm: Trạm dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Đàn; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương cũ (cơ sở 2); Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn cũ; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn cũ; Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò cũ; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò cũ và trụ sở Đội Thanh tra giao thông khu vực (thuộc Sở Xây dựng Nghệ An) đóng tại xã Đô Lương.

Sau lần giảm giá thứ 10, nhiều cơ sở nhà đất vẫn ế người thuê.

Tất cả 7 cơ sở nhà đất này đều được cho thuê theo hình thức niêm yết giá, dao động từ hơn 6 triệu đồng đến hơn 49,5 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào diện tích và vị trí của từng địa điểm. Thời hạn cho thuê đối với các cơ sở nhà đất này là 10 năm, phục vụ các mục đích thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và thể thao. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể nộp phiếu đăng ký thuê đến hết ngày 25/11.

Theo đó, giá cho thuê cao nhất là Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Chương cũ (973m2 diện tích cho thuê nhà/4.800m2 đất) với hơn 49,5 triệu đồng, giảm hơn 8,3 triệu so với thông báo cho thuê lần thứ 10 và giảm hơn 29 triệu đồng so với lần thông báo thứ nhất.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Thanh Chương cơ sở 2 thuộc xã Đại Đồng, Nghệ An đã được thông báo cho thuê lần thứ 11.

Tương tự, giá cho thuê cơ sở nhà đất của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cửa Lò (1.412m2 nhà/3.580m2 đất) là hơn 44,8 triệu đồng/tháng, giảm hơn 7,5 triệu đồng so với thông báo cho thuê liền kề trước đó. Mức giá cho thuê này đã giảm gần 26,4 triệu đồng/tháng so với giá niêm yết thông báo ban đầu. Viện KSND Cửa Lò xây dựng từ năm 2018, cơ sở hạ tầng còn kiên cố, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, hướng mặt ra đường Nguyễn Huệ...

Theo đó, từ tháng 6/2025, trụ sở Viện KSND thị xã Cửa Lò được giao cho Công an phường Cửa Lò sử dụng. Đến tháng 9, tài sản công dôi dư này được UBND tỉnh Nghệ An bàn giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An quản lý, khai thác. Ghi nhận thực tế, công trình vẫn khá khang trang, có khuôn viên rộng. Bên trong, hệ thống quạt và đèn chiếu sáng vẫn được giữ nguyên. Bên ngoài tòa nhà được lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Trụ sở Viện KSND thị xã Cửa Lò

Tuy nhiên, sau khi thông báo cho thuê, cơ sở nhà đất dôi dư này không có ai đăng ký thuê. Sau thời gian không sử dụng, nhiều hạng mục, thiết bị của trụ sở Viện KSND Cửa Lò cũ đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.

Một số hạng mục trụ sở Viện KSND thị xã Cửa Lò đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nằm sát bên là trụ sở Toà án nhân dân thị xã Cửa Lò. Giá cho thuê cơ sở nhà đất của Toà án nhân dân thị xã Cửa Lò (1836,4nhà/3783,4m2) ở lần thông báo số 11 là 27,2 triệu đồng, giảm 4,6 triệu đồng so với thông báo cho thuê liền kề trước đó, Mức giá cho thuê này đã giảm gần 16 triệu đồng so mới mức giá thông báo ban đầu.

Quan sát thực tế, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng. Bên trong các phòng xét xử, phòng hòa giải, đối thoại, bàn ghế và đồ đạc nằm ngổn ngang.

Trụ sở Toà án nhân dân thị xã Cửa Lò.

Theo ông Cao Quang Trung, trong thông báo ban đầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đưa ra 9 cơ sở nhà đất để cho thuê. Đến nay, mới có 2 trụ sở tìm được khách thuê là trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Đàn cũ (xã Vạn An) và Kho bạc Nhà nước Nghĩa Đàn (cũ), xã Nghĩa Đàn; 7 cơ sở còn lại vẫn chưa có người thuê.

Nguyên nhân được chỉ ra là công trình cho thuê đã xuống cấp, công năng hành chính cũ không phù hợp với nhu cầu kinh doanh, dịch vụ. Nếu thuê, đơn vị thuê sẽ phải bỏ một số kinh phí đáng kể để cải tạo phù hợp với mục đích sử dụng của mình

Nhiều hạng mục trụ sở Toà án nhân dân thị xã Cửa Lò bị hư hỏng nặng.

Theo quy định tại Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24/6 của Chính phủ, mức giá cho thuê giảm 5% so với giá niêm yết trong thông báo cho thuê liền kề trước đó. Ông Trung cho biết thêm,nếu không có người đăng ký thuê, đơn vị tiếp tục ra thông báo cho thuê nhà trụ sở bởi theo quy định hiện hành, số lần thông báo cho thuê không hạn chế.

Tỉnh Nghệ An hiện có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao cho các đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Nhiều cơ sở được đưa ra cho thuê nhằm khai thác tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ không, gây lãng phí. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo (như Công văn số 12411/UBND-KT ngày 25/9/2026 và Công văn số 13711/UBND-KT ngày 19/10/2026) để đôn đốc xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư, yêu cầu xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng và gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Tỉnh Nghệ An cũng ban hành quy định đối tượng được hưởng ưu đãi khi thuê trụ sở công dôi dư, trong đó có doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo... Theo đó UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công trên địa bàn tỉnh này. Danh mục tài sản công cho thuê để thực hiện chính sách hỗ trợ này bao gồm: nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở đã giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. Đối tượng được thuê tài sản công dôi dư gồm: Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 16/11, doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng sẽ được giảm 30% tiền thuê nhà. Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp không nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê tài sản công. Doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh (dưới 24 tháng); sử dụng nhiều lao động nữ; có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật; doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc công nghiệp hỗ trợ; thuê nhà, đất tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được giảm 50% tiền thuê trụ sở công dôi dư. Thời gian hưởng hỗ trợ tiền thuê trụ sở không quá 3 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách.