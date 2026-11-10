Nhiều cơ hội việc làm, thu nhập tốt cho người lao động Thủ đô

Doanh nghiệp “khát” nhân lực, mức lương tới 50 triệu đồng

Để hoàn thành đơn hàng cuối năm, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đang rất “khát” nhân lực. Đơn cử, Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Sản xuất Thiết bị Viettel tuyển dụng trên 170 người cho nhiều vị trí với mức lương từ 20 triệu đồng/tháng trở lên. Công ty B.L. Harbert International, L.L.C tuyển 50 kỹ sư và công nhân, trả lương từ 10 đến 40 triệu đồng/tháng, tùy theo từng vị trí. Công ty TNHH Sản xuất nhựa Việt Nhật tuyển 47 nhân viên, lao động đóng gói, áp dụng mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng, tùy theo từng công việc. Công ty CP Công nghệ Unitech Việt Nam tuyển nhiều nhân viên và kế toán, mức lương từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, phường Hoàng Mai và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trao đổi với doanh nghiệp và người lao động tại Phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Trần Oanh

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương “khủng” khi tuyển dụng. Cụ thể, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tuyển 67 nhân sự ở các vị trí chỉ huy, cán bộ, kế toán công trường, thợ điện, thủ kho, với mức lương từ 10 đến 25 triệu đồng/tháng, tùy vị trí việc làm. Riêng hai vị trí chỉ huy trưởng công trình và chỉ huy trưởng MEP mức lương từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng. Tương tự, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cần tuyển 360 nhân viên, thợ hàn, thợ điện, công nhân, kế toán, lái xe, chi trả từ 8 đến 50 triệu đồng/tháng. Trong đó, các vị trí có mức lương cao nhất lên tới 50 triệu đồng/tháng gồm lái rải, lái máy khoan cọc nhồi, nhân viên trắc địa bản đồ và nhân viên HSE.

Đông đảo người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Hoàng Mai năm 2026. Ảnh: Trần Oanh

Trước sức ép về tiến độ, chị Từ Hà Phương, Phó phòng Hành chính Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho biết: Doanh nghiệp thi công nhiều công trình trọng điểm nên nhu cầu tuyển dụng khá lớn. Chúng tôi đang cần tuyển 50 kỹ sư các ngành nghề, QS, mức lương từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng. Để giải quyết bài toán nhân lực, Tổng công ty sẵn sàng tuyển thực tập sinh để đào tạo, hướng dẫn. Cùng với việc tăng ca, làm thêm ngoài giờ, doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động ngắn hạn nhưng yêu cầu ứng viên đã có tay nghề.

Nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng nguồn cung lại khan hiếm, vì vậy các doanh nghiệp thường xuyên tham gia những phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện. Chị Quách Thị Tâm, phụ trách tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic chia sẻ, việc tham gia các phiên giao dịch việc làm trước hết giúp doanh nghiệp khảo sát thị trường lao động, đồng thời giới thiệu đến sinh viên nhu cầu tuyển dụng và chế độ đãi ngộ. Qua đó, công ty chủ động tiếp cận, lưu lại thông tin ứng viên tiềm năng để kết nối khi các em tốt nghiệp và có nhu cầu tìm việc.

Đa dạng các phiên và gói tín dụng 1.000 tỷ đồng

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, 10 tháng của năm 2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.249 người lao động, đạt 107,16% kế hoạch năm. Đóng góp vào kết quả này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã thực hiện 219 phiên giao dịch việc làm với 5.301 lượt đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Kết quả đã tư vấn cho 71.831 lượt người lao động và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của 8.264 người lao động.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam (ngoài cùng, bên trái) trao hợp đồng vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động. Ảnh: Trần Oanh

Trước nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và mong muốn tìm việc của người lao động, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết: “Mặc dù đến nay, chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2026 đã hoàn thành, tuy nhiên để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết việc làm cho người dân đảm bảo an sinh xã hội cũng như đáp ứng về nhân lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội”.

Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã, phường cùng các phiên chuyên đề. Đặc biệt, tháng 12-2026 Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ; tháng 1-2027 phiên chuyên đề dành cho chiến sĩ công an hoàn thành nghĩa vụ; phiên bán thời gian cho sinh viên trong thời gian nghỉ Tết 2027.

Bên cạnh những hoạt động trên, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy nhanh tiến độ giải ngân. “Vừa rồi, UBND thành phố Hà Nội có quyết định bổ sung thêm 1.000 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội khác. Chúng tôi đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói này để góp phần giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là các khu vực mà người dân có diện tích đất thu hồi để triển khai các dự án”.

Song song với đó, Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động đối với các thị trường có nhu cầu sử dụng lao động lớn như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đặc biệt, sử dụng hiệu quả kênh giao dịch trực tuyến Cổng Thông tin việc làm Thành phố Hà Nội (congvieclam.hanoi.gov.vn).

Đại diện các doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Nguyễn Hải

Khi tham gia vào Cổng Thông tin việc làm Thành phố Hà Nội, người tìm việc tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm và được cung cấp, gợi ý thông tin việc làm phù hợp. Đồng thời, nền tảng này cung cấp thông tin đa chiều về nghề nghiệp, kỹ năng, mức lương, xu hướng tuyển dụng. Về phía nhà tuyển dụng được đăng tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ và nhận gợi ý danh sách ứng viên tiềm năng. Cổng thông tin này còn giúp các hoạt động phỏng vấn và tư vấn không khoảng cách địa lý, tiết kiệm chi phí, giúp người lao động và doanh nghiệp dễ dàng kết nối, tham gia tuyển dụng với sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.