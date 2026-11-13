Nhiều cơ hội hợp tác Lâm Đồng - Thanh Hóa

Các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ tiếp tục kể câu chuyện hợp tác giữa đại ngàn cao nguyên hoa Đà Lạt và miền di sản xứ Thanh

Khi nông nghiệp công nghệ cao gặp thị trường lớn

Lâm Đồng có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, có điều kiện thuận lợi về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, hệ sinh thái nông nghiệp và các sản phẩm du lịch (nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm) đặc sắc…

Trong khi đó, Thanh Hóa là địa phương có vị trí quan trọng trong khu vực Bắc Trung Bộ, sở hữu nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch… Đặc biệt, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh tạo nên các sản phẩm du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm khác biệt, hấp dẫn riêng của Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn hi vọng sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và lợi thế phát triển sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm du lịch, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương Lâm Đồng và Thanh Hóa.

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và lợi thế phát triển sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm du lịch, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn

Thêm vào đó, hai địa phương đang sở hữu những thế mạnh kinh tế mang tính bổ trợ cao thay vì cạnh tranh, sẽ thuận lợi trong việc duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, nông sản và OCOP vô cùng tiềm năng để gắn kết bền vững. Trong chuỗi liên kết này, Lâm Đồng với rau, hoa, cà phê, trái cây, dược liệu, nông sản… sẽ đến với thị trường tiêu thụ rộng lớn, tiềm năng của công nghiệp chế biến và hệ thống phân phối đa dạng tại Thanh Hóa.

Giới thiệu, bán sản phẩm OCOP được Lâm Đồng định hướng gắn với hoạt động du lịch, tạo cơ hội quảng bá đặc sản địa phương. Ảnh tư liệu

Đòn bẩy đột phá từ hàng không

Trở ngại lớn nhất giữa hai địa phương chính là khoảng cách đến 1.300 km. Cho dù 10 năm trước (giai đoạn khoảng 2015 - 2017), giữa Lâm Đồng và Thanh Hóa đã khởi động liên kết hợp tác phát triển du lịch với niềm tin sẽ định hình dòng chảy tour tuyến từ không gian se lạnh, ngàn hoa của cao nguyên Lâm Đồng với biển xanh Sầm Sơn, di sản Thành Nhà Hồ, Lam Kinh xứ Thanh… Nhưng chính khoảng cách địa lý là khoảng trống chưa có lời giải về logistics, bình ổn giá cước vận chuyển hàng không - mặt đất, và vẫn là thách thức trong việc duy trì nguồn khách cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa, khiến dòng chảy giao thương và du lịch đến nay chưa nhộn nhịp như kỳ vọng.

Vì vậy, việc kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa là nhu cầu đặc biệt có ý nghĩa đối với việc tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai địa phương. Kết nối hàng không thành công sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thuận lợi cho người dân, du khách, doanh nhân và nhà đầu tư đi lại, giao thương. Đồng thời, mở ra cơ hội xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ…

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền hai tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý cảng hàng không, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và các hãng hàng không… Đường bay Liên Khương (Lâm Đồng) - Thọ Xuân (Thanh Hóa) không chỉ phục vụ du khách hai tỉnh mà còn là cửa ngõ lan tỏa ra toàn bộ khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Du khách tham quan Di sản Thành Nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu

Giải pháp “xóa nhòa khoảng cách” từ du lịch

Ông Ngô Kỳ Nam, Cố vấn Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai (Thanh Hóa), đề xuất từ những phản hồi tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cả hai phía là khai thác tiềm năng khổng lồ trong việc kết nối dòng khách MICE (du lịch hội họp - khen thưởng) và du lịch văn hóa - di sản. Việc mở lại và khôi phục đường bay thẳng Liên Khương - Thọ Xuân chính là “mắt xích” quyết định để biến tiềm năng thành những dòng khách hai chiều thực tế.

Theo ông Hoàng Đình Khải - Chủ tịch Hội Du lịch Nam Lâm Đồng: Thanh Hóa rất có tiềm năng du lịch vì có di tích lịch sử đặc sắc, là trung tâm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ; có những dịch vụ, sản phẩm, thắng cảnh, văn hóa khác biệt với Lâm Đồng. Còn Lâm Đồng thì có khá đông người dân quê Thanh Hóa định cư và thành đạt... đó là thuận lợi. Tuy nhiên, khó khăn chính là giao thông, đặc biệt là đường hàng không dù trước đây đã có kết nối nhưng không duy trì được.

Doanh nghiệp du lịch hai địa phương cũng đưa ra ý tưởng cụ thể để thúc đẩy khôi phục và duy trì đường bay, là: xây dựng sản phẩm liên kết đặc thù, khác biệt chứ không thể bê nguyên sản phẩm đơn lẻ để bán chéo; phải bắt tay thiết kế các chuỗi hành trình “Một chuyến đi - Nhiều trải nghiệm”, với các gói ưu đãi, “mùa nào thức nấy”. Từ đây, đẩy mạnh tính tương tác trong trải nghiệm du lịch bằng cách đưa các yếu tố văn hóa nhập vai, ứng dụng công nghệ trong truyền thông điểm đến, cùng các chương trình teambuilding gắn liền với câu chuyện di sản vào từng hành trình tour, giúp các đối tượng du khách thực sự “trải nghiệm cuộc sống của điểm đến”.

Việc hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác liên vùng cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch sẽ tạo xung lực mới khôi phục và thúc đẩy phát triển đường bay Liên Khương - Thọ Xuân. Đồng thời, khôi phục và duy trì đường bay sẽ tạo cầu nối giao thương sản phẩm, hàng hóa, kết nối dòng khách với những trải nghiệm kép giữa hai tỉnh nói riêng và hai vùng Tây Nguyên đại ngàn và miền di sản Bắc Trung Bộ nói chung.