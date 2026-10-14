Nhiều cơ chế mới thu hút đầu tư, phát triển y tế cơ sở

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định nhiều giải pháp nhằm bảo vệ nhân viên y tế, thu hút nguồn lực đầu tư, bảo đảm kinh phí cho y tế cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số. Đây là những cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Xử lý nghiêm hành vi xâm phạm nhân viên y tế, tạo thuận lợi tuyển dụng

Theo Nghị quyết, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ, tùy tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại, người vi phạm phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Đồng thời, người có hành vi vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi cư trú, nơi làm việc hoặc tại cơ sở nơi nhân viên y tế làm việc.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: SYT

Nhằm bổ sung nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, Nghị quyết quy định không áp dụng điều kiện về thời gian công tác theo pháp luật về viên chức khi tiếp nhận người vào làm viên chức tại trạm y tế cấp xã, nếu đáp ứng yêu cầu về giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với vị trí việc làm và cam kết bằng văn bản làm việc tại trạm y tế cấp xã ít nhất 5 năm.

Người được tiếp nhận theo cơ chế này nhưng không làm đủ thời gian cam kết sẽ bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức.

Các quy định trên hướng tới tăng cường bảo vệ nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện thu hút người có chuyên môn vào làm việc tại tuyến y tế cơ sở.

Thu hút nguồn lực xã hội, ưu tiên ngân sách cho y tế cơ sở

Nghị quyết mở rộng các hình thức huy động nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực y tế, gồm thành lập cơ sở y tế tư nhân, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, vay vốn đầu tư hạ tầng và thiết bị, thuê hoặc mua trả chậm thiết bị y tế, tiếp nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước.

Các dự án được ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, cơ sở khám chữa bệnh, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, đào tạo thực hành và kiểm nghiệm.

Về đất đai, HĐND cấp tỉnh được quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt để triển khai dự án y tế mà không phải chờ kỳ điều chỉnh tiếp theo. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho hệ thống y tế, trong đó có đất và trụ sở công dôi dư để thu hút đầu tư. Một số dự án được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn về đất đai theo quy định của Chính phủ.

Nghị quyết cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho trạm y tế cấp xã; đồng thời ưu tiên vốn nâng cao năng lực kiểm nghiệm, kiểm định của Nhà nước.

Đối với cơ sở y tế thực hiện tự chủ, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ sau khi trích lập các quỹ theo quy định được phép quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập để chi tăng thêm cho người lao động, phù hợp quy chế chi tiêu nội bộ và kết quả hoạt động.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hạ tầng số và nền tảng dùng chung có khả năng kết nối liên thông; khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ y tế số theo phương thức đối tác công tư.

Nghị quyết đồng thời tạo điều kiện để Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc và cơ sở y tế công lập chủ động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về chuyên môn y tế, với yêu cầu thông báo cơ quan liên quan trước khi tổ chức. Những hội nghị thuộc trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ quy định về quản lý hội nghị quốc tế và bảo vệ bí mật nhà nước.