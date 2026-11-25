Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam gồm 14 điều, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 đến hết ngày 31-12-2036.

Nghị quyết tập trung vào 7 nhóm chính sách, gồm: ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và liên kết cộng đồng; khuyến khích mô hình kinh doanh du lịch mới; thử nghiệm có kiểm soát một số hoạt động du lịch; phát triển nguồn nhân lực; tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, cư trú; bố trí nguồn lực ngân sách cho phát triển du lịch.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Quốc hội/VHO

Chính sách ưu đãi được thiết kế theo hướng phân loại dự án, gắn mức hỗ trợ với quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội. Các nhóm dự án gồm: dự án du lịch quy mô vừa và nhỏ, dự án du lịch chất lượng cao, dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Phạm vi áp dụng trên cả nước, trong đó ưu tiên 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; các trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm có tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Chính sách cũng hướng đến các địa bàn phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, nông thôn và khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đối với các dự án đủ điều kiện, Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ hạ tầng, ưu đãi thuế và tiền thuê đất. Trong đó, dự án du lịch động lực có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 5 năm đối với hạng mục du lịch đủ điều kiện; dự án du lịch động lực mang tính chiến lược có thể được miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Nghị quyết dành chính sách hỗ trợ các mô hình kinh doanh du lịch mới, trong đó có du lịch cộng đồng, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, du lịch ven sông, ven biển và sản phẩm kết hợp giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đáp ứng điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình này. Các doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương cũng có cơ hội nhận hỗ trợ theo chính sách của địa phương.

Mùa vàng Mù Cang Chải. Ảnh: Nguyễn Đức Toàn/vietnamtourism

Đối với doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh, các dự án du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề quy mô vừa và nhỏ đủ điều kiện được hỗ trợ tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường. Người dân được khuyến khích tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Việc liên kết tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP thông qua doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cũng được khuyến khích.

Một số tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội và khu giải trí tích hợp quy mô lớn có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính sách thị thực, nhập cảnh và cư trú cũng được điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế, ưu tiên những thị trường và nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; đồng thời nghiên cứu thí điểm đối với người nước ngoài làm việc từ xa và khách du lịch kết hợp khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Về nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chú trọng lao động tại chỗ, lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã. Nguồn lực ngân sách cũng được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu, giao thông kết nối các cửa ngõ quốc tế với trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và phát triển du lịch cộng đồng.

Hiệu quả của các cơ chế này sẽ phụ thuộc vào quá trình cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và khả năng đưa chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.