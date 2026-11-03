Nhiều chuyên án lớn được phá trong tháng 10

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh công nhân; phối hợp kiểm tra, xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp vi phạm quy định về truyền dữ liệu quan trắc.

Chuyên án gần 15.000 tỷ đồng được triệt phá

Đặc biệt, đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án về dịch vụ tín dụng trái phép dưới hình thức giao dịch thanh toán khống hàng hóa qua máy POS nhằm trốn thuế. Qua đó, triệu tập 25 đối tượng, thu giữ 8.357 thẻ tín dụng, 366 máy POS, 70 điện thoại; bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch lên đến gần 15.000 tỷ đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 89%. Trong tháng, toàn tỉnh đã khởi tố 60 vụ, 190 bị can phạm tội về trật tự xã hội; 18 vụ, 119 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và 35 vụ, 73 bị can phạm tội về ma túy.

Công tác đấu tranh với vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm được tăng cường, đã kiểm tra, xử lý 30 vụ, 26 cá nhân, 4 tổ chức vi phạm, xử phạt 164 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Công an Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay tại cơ sở y tế.

Công tác xác minh công dân nghi trùng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ, vượt 137% chỉ tiêu, hoàn thành trước tiến độ, xếp thứ 6 toàn quốc. Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, thời gian giải quyết cả 3/3 thủ tục hành chính được rút ngắn tối thiểu 20%. Đáng chú ý, mô hình “Phòng thăm gặp và liên lạc trực tuyến dành cho phạm nhân” được triển khai, đồng thời giải quyết 100% vật chứng tồn đọng lâu năm.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng được quan tâm, trong đó đã hoàn thành cập nhật thông tin cán bộ trên Phần mềm Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch Bộ Công an giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thanh tra được thực hiện nghiêm túc.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tháng 11 là thời điểm quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phấn đấu tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 92%. Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, buôn lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57, Đề án 06; tăng cường quản lý cư trú, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện quyết liệt các cao điểm bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Đồng thời, chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa sai phạm.

Đối với công tác tổ chức, hậu cần, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động kiện toàn, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới theo Thông tư số 149 của Bộ Công an; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi số, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2026.