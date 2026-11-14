Nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến Ngày Văn hoá Việt Nam

Theo kế hoạch của UBND TP Hồ Chí Minh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18 đến 24/11. Chuỗi sự kiện gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), đồng thời được triển khai tại các địa phương, thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dự Ngày Văn hoá Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Hoà Hưng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 24/11, Chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp thành phố sẽ được khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”.

Cùng với đó, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), góp phần tạo không khí sôi nổi trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao của thành phố.

Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X hứa hẹn mang đến một đêm hội đặc sắc, nơi tinh thần thể thao, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT), khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được quy hoạch thành nhiều không gian giới thiệu văn hóa 54 dân tộc, hoạt động của khối đại đoàn kết và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đáng chú ý, chương trình khai mạc tối 22/11 dự kiến trình chiếu công nghệ 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND thành phố với chủ đề “Ngày hội Đại đoàn kết - Bản sắc văn hóa Việt”.

Các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống, xuất bản, in, phát hành và truyền thông số cũng được giới thiệu thông qua những không gian trải nghiệm, trưng bày sản phẩm và ứng dụng công nghệ.

Một sân khấu cộng đồng với không gian mở, khán giả có thể theo dõi từ bốn phía, dự kiến tổ chức các hoạt động múa cộng đồng, biểu diễn cồng chiêng, nhã nhạc, đàn tính hát then và giao lưu văn hóa quốc tế. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những loại hình nghệ thuật đặc sắc của các vùng miền.

Không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn được yêu cầu triển khai đồng bộ đến 168 phường, xã, đặc khu và khu phố. Các di tích lịch sử, bảo tàng, đình, chùa được vận động mở cửa phục vụ người dân; tổ chức hoạt động dâng hương, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và giới thiệu di sản văn hóa địa phương.

Để các chương trình diễn ra an toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Lợi và công viên bờ sông. Các đơn vị xây dựng phương án phân luồng từ xa, khảo sát những điểm có nguy cơ ùn tắc và thông tin sớm đến người dân. Các hạng mục sân khấu, khán đài phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Song song với các hoạt động tại khu vực trung tâm, Đường Sách TP Hồ Chí Minh và Đường Sách TP Thủ Đức cũng tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đường sách TP Hồ Chí Minh thu hút rất đông người dân và du khách đến tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” diễn ra từ ngày 18/11 đến 6/12. Chương trình do Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh phối hợp UBND phường Sài Gòn, các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và đối tác thực hiện.

Mở đầu chuỗi sự kiện là lễ khai mạc và triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” vào sáng 18/11. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu về di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương, diễn ra đến ngày 29/11.

Từ ngày 18 đến 26/11, các gian hàng tại Đường Sách tổ chức trưng bày, giới thiệu những đầu sách về lịch sử, văn hóa, di sản, đất nước và con người Việt Nam. Nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm cũng được tổ chức như workshop khám phá văn hóa dân tộc, giới thiệu kỷ vật lịch sử, triển lãm áo dài lấy cảm hứng từ các loại hình di sản Quan họ, Ví, Giặm và Đờn ca tài tử.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe kể chuyện tại Đường sách TP Hồ Chí Minh vào sáng thứ 7.

Đáng chú ý, dự án “Thanh Xuân Hoa Lửa” giới thiệu vai trò của phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ thông qua những kỷ vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử. Chương trình dự kiến có sự tham gia của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi, góp phần kết nối thế hệ trẻ với những câu chuyện lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Không gian văn hóa đọc cũng được mở rộng đến học sinh thông qua các hoạt động kể chuyện theo sách, giao lưu với tác giả, chuyên gia giáo dục, workshop sáng tạo và trò chơi dân gian. Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm kỷ niệm một năm hoạt động, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 với chủ đề “Cây tre trăm đốt”, dự kiến quy tụ khoảng 100 đơn vị, đối tác, tổ chức và cá nhân cùng tham gia.

Tại Đường Sách TP Thủ Đức, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 10 đến 30/11 với nhiều nội dung dành cho bạn đọc và thế hệ trẻ. Nổi bật là không gian trưng bày tám tủ sách về di sản, văn hóa Việt Nam với chủ đề “Sắc màu di sản” và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Di sản kể câu chuyện về Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh”, giới thiệu 70 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh.

Đường Sách TP Thủ Đức phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Di sản kể chuyện Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, hội thi tìm hiểu kiến thức về di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Theo trang sách tìm về miền di sản” được tổ chức theo hình thức rung chuông vàng, thu hút sự tham gia của sáu đội sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Các nội dung thi tập trung vào di sản vật thể, phi vật thể, di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, phong tục, lễ hội và nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Đối với thiếu nhi, chương trình sân khấu “Sắc màu văn hóa Việt” dự kiến diễn ra ngày 28/11, với các tiết mục ca múa về quê hương, đất nước, trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, Việt phục handmade và biểu diễn võ cổ truyền. Qua những hình thức gần gũi, sinh động, các em có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa dân tộc và thể hiện năng khiếu nghệ thuật.

Các em học sinh tham gia thi vẽ "Em yêu trường em" tại Đường Sách TP Thủ Đức.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, TP Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, việc chú trọng các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên và thiếu nhi góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trân trọng lịch sử và niềm tự hào về bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ.