Nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn dịp cuối năm

Tạo điểm nhấn để “hút” khách

Bình minh ở Pù Luông. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Các lễ hội, sự kiện văn hóa - nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng của hoạt động kích cầu du lịch Thanh Hóa trong 2 tháng cuối năm 2026. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện trải dài từ miền núi đến đồng bằng, đô thị và vùng biển... với kỳ vọng “hút” du khách tới địa phương ngay trong mùa du lịch thấp điểm.

Từ ngày 9 - 11/11, chuỗi sự kiện "Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh” được tổ chức tại Khu du lịch Pù Luông với nhiều hoạt động nổi bật như đón đoàn Famtrip khảo sát, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, ra mắt khu trưng bày, bán sản phẩm truyền thống phục vụ khách du lịch, công bố bộ nhận diện du lịch Pù Luông, phiên chợ vùng cao, chương trình nghệ thuật dân gian và hội diễn văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”... Các hoạt động này sẽ mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa truyền thống và trải nghiệm đời sống cộng đồng địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững.

Ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông khẳng định, những năm gần đây, Pù Luông hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi cảnh quan đặc trưng với những ruộng bậc thang, các làng bản dân tộc thiểu số ven suối, nhiều hang động kỳ bí, hoang sơ, hấp dẫn. Bên cạnh đó là bản sắc văn hóa lâu đời của đồng bào Thái, Mường và những món ăn truyền thống tươi ngon, hấp dẫn… Tháng 11 và 12 hàng năm là mùa cao điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Pù Luông nói riêng, đặc biệt là du khách từ các thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và các nước ôn đới. Khách quốc tế đến với Pù Luông phần lớn đều muốn tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên, kết hợp nghỉ dưỡng. Do vậy, địa phương tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh thực hiện chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, khám phá văn hóa địa phương cũng như xây dựng sản phẩm phù hợp trong những tháng cuối năm.

Năm 2026, điểm nhấn của du lịch Pù Luông chính là vẻ đẹp của mùa nước đổ (tháng 2 và tháng 11) và mùa lúa chín (tháng 6 và tháng 10) kết hợp với các tour trekking, lễ hội sắc màu Pù Luông... Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Tại đô thị biển Sầm Sơn, từ ngày 13 - 15/11 diễn ra chương trình Carnival đường phố với sự tham gia của các diễn viên, vũ công và nghệ sĩ đến từ các vũ đoàn trong nước và quốc tế. Chương trình với những vũ điệu sôi động hứa hẹn tạo nên không khí lễ hội tưng bừng, náo nhiệt, đem lại cho du khách trải nghiệm khó quên tại Sầm Sơn. Trong đó, điểm nhấn là sự kiện văn hóa lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng cả nước và ca sĩ trẻ triển vọng diễn ra tối 15/11 tại Quảng trường Biển Sầm Sơn, góp phần tạo thêm điểm nhấn, thu hút du khách về với Sầm Sơn trong mùa du lịch thấp điểm.

Từ ngày 20 - 24/11, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng, các dân tộc anh em đến từ bản, làng miền núi, vùng cao xứ Thanh.

Đáng chú ý, tối 31/12, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành diễn ra chương trình nghệ thuật khép lại năm 2026 và chào năm mới mang tên “Hello 2027 - Thanh Hóa bừng sáng tương lai”. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến, từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bốn mùa, chương trình kích cầu du lịch cuối năm 2026 mang thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách trong nước và quốc tế. Qua đó, các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp được khuyến khích phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp, nông thôn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và thực hiện đúng cam kết với du khách.

Kích cầu du lịch để Thanh Hóa luôn là điểm đến bốn mùa

Vẻ đẹp của biển và núi thu hút du khách đến với Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Chuẩn bị cho mùa du lịch cuối năm và Tết Dương lịch 2027, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra thị trường nhiều combo du lịch ưu đãi, gắn với sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hứa hẹn tạo nên sức bật mới cho du lịch xứ Thanh.

Đến đầu tháng 11/2026, có 44 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh khách sạn, đơn vị lữ hành, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, khu điểm du lịch đăng ký nhiều chương trình ưu đãi. Một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn như Anyla, Long Thành 2, Thành Minh, Crown, Dragon Sea, Dragon Style... giảm tới 65-70% cho hoạt động lưu trú và nghỉ dưỡng. Các doanh nghiệp lữ hành như, Á Châu, Long Hải, Lê Gia Travel, Viettravel, TrustViet... tích cực triển khai gói giảm giá từ 10 - 30% so với mùa cao điểm cho khách hàng đăng ký tour trong tháng 11, 12 và kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2027. Combo du lịch trọn gói, tour ngắn ngày cũng là điểm nhấn của chương trình kích cầu nhằm thu hút khách nội tỉnh và các tỉnh phía Bắc. Các điểm đến như, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Bảo tàng tỉnh, khu du lịch cộng đồng Pù Luông, bản Mạ, bản Bút cũng có kế hoạch mở rộng khung giờ tham quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và bổ sung trải nghiệm văn hóa địa phương. Các doanh nghiệp được khuyến khích triển khai gói khuyến mại, giảm giá dịch vụ, ưu đãi vé tham quan hoặc bổ sung tiện ích cho khách du lịch, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết.

Ông Vũ Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trust Viet (phường Hàm Rồng) khẳng định, điểm nhấn lớn nhất của chương trình kích cầu năm nay của ngành du lịch Thanh Hóa chính là hệ thống ưu đãi đồng bộ từ doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển cho đến các khu, điểm du lịch. Để thu hút khách, công ty đã triển khai chương trình giảm 30% giá tour cho đoàn từ 30 khách. Du khách có thể quan tâm đến các tour 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm, kết hợp nghỉ dưỡng ở Pù Luông, tham quan di tích Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, thưởng thức ẩm thực xứ Thanh...

Sầm Sơn đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 18,8 nghìn tỷ đồng năm 2026. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Công tác quảng bá du lịch Thanh Hóa được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng. Trong quý IV/2026, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sản xuất video giới thiệu du lịch Thanh Hóa trên màn hình máy bay Vietnam Airlines, quảng bá trên ấn phẩm Heritage, website và mạng xã hội... Các ấn phẩm như, bản đồ du lịch, sách song ngữ, cẩm nang du lịch biển, sinh thái cộng đồng, ẩm thực cũng được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chú trọng xây dựng.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, thông qua các chương trình và chuỗi sự kiện, tỉnh kỳ vọng thu hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, từng bước khắc phục tính thời vụ và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng bền vững, chất lượng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và con người xứ Thanh.

Mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách, tổng thu hơn 49,5 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa sắp cán đích nhờ đà tăng trưởng bứt phá trong những tháng vừa qua. Những tháng cuối năm được xác định không chỉ là thời gian hoàn thành chỉ tiêu mà còn tạo nền tảng để du lịch Thanh Hóa bước vào năm 2027 với thế chủ động và sức cạnh tranh cao hơn, cùng cả nước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.