Nhiều chương trình đặc sắc tại chuỗi sự kiện APEC và bế mạc Năm Du lịch quốc gia Gia Lai

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026, tập trung tại khu vực phường Quy Nhơn và một số địa điểm phù hợp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tổng kết và lễ bế mạc dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu, khách mời tham dự.

Chuỗi sự kiện APEC và bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn và một số địa điểm phù hợp.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội nghị tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 6/12 tại phường Quy Nhơn.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động, sự kiện trong năm; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đề ra định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Cùng ngày, vào lúc 20h10, lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình gồm các nghi thức bế mạc, trình chiếu phim tổng kết, giới thiệu địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027 và trao cờ luân lưu cho tỉnh Quảng Trị.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại như laser, mapping và trình diễn drone light.

Nội dung chương trình hướng đến sự hòa quyện giữa không gian đại ngàn Tây Nguyên với sắc màu biển đảo, tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng, văn hóa bản địa và tinh thần hội nhập. Phương án bắn pháo hoa hoặc trình diễn drone light cũng được xem xét tùy điều kiện và thủ tục cấp phép.

Một hoạt động quan trọng khác là Hội nghị các quan chức cấp cao không chính thức (ISOM) APEC 2027 tại Gia Lai, dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

Các hoạt động giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP, nông sản, cà phê và ẩm thực đặc trưng của địa phương sẽ được tổ chức phục vụ đại biểu, bảo đảm phù hợp với chương trình, nghi thức và yêu cầu an ninh, đối ngoại.

Ngày 4/12, tỉnh Gia Lai dự kiến đón tàu biển quốc tế cập Cảng Quy Nhơn, tổ chức cho du khách tham quan các điểm đến trên địa bàn. Ngày 9/12, dự kiến đón tàu hỏa charter tại ga Diêu Trì để đưa khách tham quan các điểm du lịch và chương trình Famtrip/Presstrip và hoạt động kết nối điểm đến.

Tỉnh cũng tổ chức công bố, trao giải cuộc thi ảnh đẹp, video clip trong khuôn khổ Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.