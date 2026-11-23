Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, trong tháng 11/2026, nhu cầu kiểm định phương tiện tại các cơ sở đăng kiểm trên cả nước nhìn chung ở mức thấp, theo quy luật thường niên. Tuy nhiên, trong ngày 23/11, lượng xe đến kiểm định có xu hướng tăng do nhiều chủ phương tiện tranh thủ đưa xe đi đăng kiểm trước kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đa phần các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), một số ít vẫn hoạt động nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tại Cơ sở Đăng kiểm 2927D (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, lượng phương tiện đến kiểm định khá đông. Các xe lần lượt di chuyển vào từng dây chuyền, hoạt động kiểm định diễn ra liên tục.

Chờ kiểm định xe, chị Đào Mỹ Linh (trú tại phường Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, ô tô gia đình chị hết hạn đăng kiểm đúng ngày 24/11. Lo ngại cơ sở đăng kiểm nghỉ lễ, sáng 23/11, chị chủ động đưa xe đi kiểm định để bảo đảm phương tiện đủ điều kiện lưu thông.

Chị Linh cũng cho biết, khi đến đăng kiểm, chị được nhân viên hướng dẫn cụ thể về mức giá dịch vụ mới điều chỉnh. Bảng giá được niêm yết công khai tại khu vực chờ, giúp chủ phương tiện dễ dàng theo dõi.

"Tôi đi đăng kiểm gần chục năm nay, đây là lần đầu tiên thấy giá dịch vụ kiểm định xe được điều chỉnh. Tuy nhiên, mức tăng không cao nên tôi thấy phù hợp", chị Linh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Cơ sở Đăng kiểm 2927D, trong tháng 11, lượng xe đến kiểm định khá thưa vắng, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 80 - 90 xe, những ngày thấp điểm chỉ khoảng 60 xe. Đến sáng 23/11, lượng phương tiện có tăng nhưng không đột biến do kỳ nghỉ chỉ kéo dài một ngày và người dân đã chủ động sắp xếp lịch kiểm định.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Chi nhánh Đăng kiểm 2903V (đường Cầu Giấy, Hà Nội). Dù lượng xe đến kiểm định trong ngày 23/11 tăng nhẹ, mức tăng không đáng kể. Đây là một trong những đơn vị có sản lượng kiểm định thuộc nhóm cao tại Hà Nội, với trung bình khoảng 100 xe mỗi ngày trong tháng 11/2026.

Theo ông Trần Quốc Hoan, Giám đốc Chi nhánh Đăng kiểm 2903V, dự kiến sang tháng 12, lượng phương tiện đến kiểm định sẽ tăng cao hơn do nhu cầu đi lại, mua sắm phương tiện và hoàn tất các công việc cuối năm.

Theo khảo sát, do đang trong giai đoạn thấp điểm về nhu cầu kiểm định, phần lớn cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ nghỉ làm ngày 24/11. Các đơn vị như Cơ sở Đăng kiểm 2927D và Chi nhánh Đăng kiểm 2903V đã chủ động thông báo lịch nghỉ để chủ phương tiện nắm bắt, sắp xếp thời gian đưa xe đi kiểm định.

Tại Hưng Yên, đại diện Cơ sở Đăng kiểm 8905D cho biết, đơn vị đã niêm yết thông báo nghỉ lễ từ tuần trước. Nhờ thông tin về kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam được truyền thông rộng rãi, phần lớn khách hàng đã nắm được lịch và chủ động đưa phương tiện đi kiểm định nếu thời hạn đăng kiểm trùng ngày nghỉ.

Trong khi đó, hai cơ sở đăng kiểm 1701D và 1702D (khu vực Thái Bình cũ) vẫn duy trì hoạt động trong ngày 24/11 để phục vụ người dân.

Đại diện hai cơ sở cho biết, do đây là năm đầu tiên cả nước nghỉ lễ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, các đơn vị thuộc công ty quyết định duy trì hoạt động nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho những chủ phương tiện có nhu cầu kiểm định trong ngày nghỉ.

Đại diện các cơ sở này cũng nhận định, trong bối cảnh quy trình kiểm định ngày càng có nhiều thay đổi, doanh nghiệp cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Vì vậy, việc điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định sau hơn 10 năm giữ ổn định được xem là tín hiệu tích cực, góp phần bảo đảm nguồn lực duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ sở đăng kiểm.