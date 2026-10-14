Nhiều chủ công trình vi phạm tại xã Phúc Thịnh tự giác tháo dỡ

Chuyển cơ quan Công an xử lý 7 trạm trộn bê tông

Trạm trộn bê tông Việt Đức, nằm trong Cụm công nghiệp Nguyên Khê, là một trong những cơ sở vi phạm trật tự xây dựng được UBND xã Phúc Thịnh tập trung xử lý. Dù nhiều lần bị chính quyền lập biên bản từ thời huyện Đông Anh trước đây, công trình vẫn tồn tại, hoạt động trong thời gian dài. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải triển khai các giải pháp quyết liệt, khắc phục bất cập trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để sai phạm kéo dài.

Trạm trộn bê tông Việt Đức đã tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Thịnh xác định xử lý các công trình vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên xử lý các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép và cơ sở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Thay vì chỉ kiểm tra, lập biên bản, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp theo quy định, yêu cầu chủ công trình dừng vi phạm, tự tháo dỡ hạng mục sai phạm và khắc phục hậu quả. Biện pháp cắt điện, nước được áp dụng nhằm thúc đẩy các đơn vị chấp hành pháp luật. Cùng với đó, hồ sơ vi phạm của trạm trộn bê tông Việt Đức được chuyển cơ quan Công an giải quyết theo thẩm quyền.

Trước các biện pháp quyết liệt trên, trạm trộn bê tông Việt Đức đã chấp hành yêu cầu của chính quyền và ngừng hoạt động, huy động máy móc, nhân lực tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ngày 14-10-2026, hạng mục vi phạm đã được phá dỡ, máy móc tiếp tục đục nền móng, hoàn trả mặt bằng.

Một trạm trộn bê tông trong khu bê tông Hà Thanh đã dừng hoạt động nhưng chưa tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, UBND xã Phúc Thịnh xác định 7 trạm trộn bê tông, gồm: Bê tông ASEAN, bê tông Chèm Hà Nội, bê tông LICOGI, bê tông Việt Đức, bê tông Sông Hồng, bê tông Vĩnh Ngọc... có vi phạm kéo dài, phức tạp và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an xử lý.

Đến nay, bên tông Việt Đức đã tháo dỡ các hạng mục vi phạm; bê tông ASEAN mới tháo dỡ một phần nhỏ, các đơn vị còn lại chưa thực hiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Hiện các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị phương án cưỡng chế đối với đơn vị còn lại ngay trong tháng 10-2026.

Hàng loạt chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ

Việc xử lý trạm trộn bê tông Việt Đức cho thấy sự kết hợp giữa kiểm tra, yêu cầu khắc phục và giám sát tiến độ đang tạo chuyển biến đối với các cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo dỡ mà còn phải khắc phục đầy đủ, đúng thời hạn, đúng quy định, ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

Không riêng Việt Đức, nhiều công trình vi phạm khác trên địa bàn cũng bắt đầu thu dọn tài sản, dừng hoạt động, tổ chức tháo dỡ. Theo Trưởng thôn Tiên Hùng Lê Anh Khương, ngay sau khi nhận chỉ đạo của UBND xã, thôn đã thông báo đến các chủ công trình, yêu cầu di chuyển tài sản, tháo dỡ hạng mục vi phạm. Cán bộ thôn trực tiếp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của thành phố và địa phương, chủ động phối hợp thực hiện.

Trạm trộn bê tông LICOGI chưa chấp hành yêu cầu ngừng hoạt động và tháo dỡ các công trình vi phạm của xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Qua rà soát, nhiều chủ công trình đã có chuyển biến tích cực. Một số hộ bắt đầu tháo dỡ, số khác dừng hoạt động nhà xưởng, chấm dứt cho thuê mặt bằng. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế phát sinh tình huống phức tạp trong quá trình xử lý.

Theo thống kê của Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh, đến ngày 14-10, trong tổng số 515 công trình có vi phạm, đã có 40 trường hợp tự tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng, trong đó có trạm trộn bê tông Việt Đức. Trong số 17 nhà xưởng vi phạm PCCC, một công trình đã tháo dỡ, một công trình đang thu dọn tài sản và một công trình ngừng hoạt động. Các trường hợp chưa chấp hành được đưa vào diện xem xét cưỡng chế trong tháng 10.

Đáng chú ý, 291 công trình nhỏ lẻ xây dựng trên đất nông nghiệp đã được thông báo thu hồi đất, yêu cầu di chuyển tài sản cũng thuộc diện tập trung xử lý. Đến nay, 38 công trình đã tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. UBND xã chuẩn bị phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không tự giác tháo dỡ trong thời hạn yêu cầu, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Theo kế hoạch, trong tháng 11-2026, xã phấn đấu hoàn thành xử lý 83 công trình nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Sang tháng 12, địa phương tiếp tục giải quyết 84 công trình trên đất ở vi phạm trật tự xây dựng, kho xưởng và 33 công trình đất ở kết hợp kinh doanh có vi phạm. Mục tiêu là xử lý các trường hợp thuộc kế hoạch trước ngày 31-12-2026.

Với những trường hợp chưa chấp hành, cơ quan chuyên môn của xã đang hoàn thiện phương án cưỡng chế theo quy định. Quan điểm của địa phương là tạo điều kiện để chủ công trình tự khắc phục, nhưng kiên quyết không buông lỏng quản lý, không để sai phạm tiếp tục tồn tại. Việc tự giác tháo dỡ được khuyến khích, trường hợp cố tình chây ì sẽ bị cưỡng chế, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý các vi phạm này…