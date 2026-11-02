Nhiều chính sách ưu đãi, trạm y tế ở Hà Tĩnh vẫn khó tuyển bác sĩ

Hà Tĩnh thiếu bác sĩ cho các trạm y tế xã

Nằm ở khu vực miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi được bổ sung chức năng, nhiệm vụ từ lĩnh vực y tế dự phòng, dân số thuộc các trung tâm y tế, thì số lượng bệnh nhân đến với Trạm Y tế Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, gia tăng theo từng năm.

Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 nằm ở khu vực miền núi biên giới của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Hồ Thắng.

Điều này vừa giảm tải cho tuyến trên, vừa giảm công sức đi lại cho người dân vì Sơn Kim 1 là xã vùng biên giới, cách rất xa Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Y sĩ Hoàng Ái Quốc, phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 cho biết, là một xã biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn nhiều thiếu thốn, song với sự nỗ lực của các y, bác sĩ của Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, công tác chăm sóc sức khoẻ cho bà con nhân dân trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Trạm đã thực hiện tốt công tác truyền thông về sức khoẻ, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống dịch bệnh. Việc bệnh nhân đến với trạm ngày một đông đã thể hiện sự hài lòng rất cao của người dân đối với tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc của các y bác sĩ tại trạm.

Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Sơn tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ảnh Hồ Thắng.

Đặc biệt, năm 2025, Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc nhóm cơ sở y tế tuyến xã trong cuộc thi "Cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp" do Bộ Y tế tổ chức. Đây là đơn vị duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh, mang về niềm tự hào to lớn cho ngành y tế địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn của Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 là có 13 biên chế nhưng chỉ có duy nhất 1 bác sĩ, chưa đáp ứng số lượng bác sĩ theo quy định. Trong khi hiện nay, trạm y tế xã không chỉ thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh ban đầu mà còn đảm nhiệm công tác dự phòng, quản lý sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản – trẻ em.

Tuy nhiên, khó khăn của Trạm Y tế xã Sơn Kim 1 là chỉ có duy nhất 1 bác sĩ, chưa đáp ứng số lượng bác sĩ theo quy định. Ảnh Hồ Thắng.

Còn tại Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện có 17 biên chế nhưng không có bác sĩ nên đang tiến hành tuyển dụng. Để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Tĩnh đã đề nghị Trung tâm Y tế Hương Sơn (cơ sở 2) luôn phiên cử bác sĩ về hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Sơn Tây.

Đồng thời, vào cuối tháng 9/2026 vừa qua, UBND xã Sơn Tây đã bổ nhiệm một Phó Giám đốc, giao phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Tây nhằm góp phần bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị được liên tục, thống nhất, hiệu quả; tạo nền tảng để y tế cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho hay, việc tuyển dụng bác sĩ cho trạm y tế hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là trạm nằm xa trung tâm, trong khi thu nhập chưa đủ hấp dẫn so với các cơ sở y tế khác, nhất là bệnh viện tư và phòng khám tư.

Kiện toàn mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nhằm sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa. Ảnh Thu Hoà.

Theo đề án, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế sẽ được điều chỉnh theo hướng tinh gọn. Chi cục Dân số được giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự liên quan về Sở Y tế để thành lập Phòng Dân số - Trẻ em. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được giữ nguyên.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, đề án xác định một số phương án sáp nhập, hợp nhất và tổ chức lại. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Thành Sen và Bệnh viện Phổi, gồm 3 cơ sở. Bệnh viện Phục hồi chức năng được tổ chức lại thành Bệnh viện Phục hồi chức năng - Lão khoa.

Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Nam Hà Tĩnh, gồm 2 cơ sở. Trung tâm Y tế Đức Thọ và Trung tâm Y tế Hồng Lĩnh được hợp nhất thành Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, cũng gồm 2 cơ sở.

Trung tâm y tế Hương Sơn là một trong 7 đơn vị được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa.

Bên cạnh đó, 7 trung tâm y tế được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa, gồm: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê.

Có 10 đơn vị sự nghiệp tiếp tục giữ nguyên tổ chức, trong đó có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Mắt và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.

Việc tổ chức lại hệ thống y tế tỉnh Hà Tĩnh hướng tới sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, các cơ sở khám, chữa bệnh trước khi sắp xếp tiếp tục hoạt động theo mã cơ sở, giấy phép và danh mục kỹ thuật đã được cấp cho đến khi có giấy phép mới.

Ngày 1/1/2026, tất cả 69 trạm y tế xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đi vào hoạt động, dưới sự quản lý trực tiếp của UBND cấp xã với bình quân 3,18 bác sĩ/trạm. Tuy nhiên, số lượng bác sĩ phân bổ không đồng đều giữa các trạm.