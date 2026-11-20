Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã xem xét 43 dự án luật; trong đó thông qua 38 luật, với nhiều chính sách liên quan đến đất đai, bất động sản, thuế, đầu tư và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 20/11, một số đại biểu Quốc hội nhận định, những quyết sách được thông qua đã tập trung giải quyết các vướng mắc từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội.

* Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn Hải Phòng): Thảo luận thực chất, nâng cao chất lượng lập pháp

Khối lượng công việc tại Kỳ họp thứ hai rất lớn, nhưng Quốc hội đã tổ chức thảo luận và triển khai công việc với phương pháp khá hiệu quả. Đáng chú ý là việc tăng cường thảo luận tại tổ đối với các dự án luật, nghị quyết, tạo điều kiện để cơ quan soạn thảo có thời gian tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với các ủy ban chuyên trách của Quốc hội trước khi hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Đại biểu Bùi Xuân Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vn

Tôi nhận thấy nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu tại các phiên thảo luận tổ đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Đặc biệt, các báo cáo giải trình được chuẩn bị chi tiết, cụ thể, làm rõ lý do tiếp thu hoặc bảo lưu từng vấn đề. Đây là tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ. Vì vậy, dù khối lượng công việc rất lớn, kỳ họp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối với các phiên chất vấn, đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi trên các lĩnh vực khác nhau. Các bộ trưởng, thành viên Chính phủ trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội và cử tri.

Về các quyết sách được thông qua tại kỳ họp, có thể thấy số lượng luật, nghị quyết rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, có một số nhóm chính sách đáng chú ý, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Trước hết là các chính sách trong lĩnh vực đất đai, bất động sản và nhà ở. Đây là những lĩnh vực đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, do đó việc hoàn thiện các quy định pháp luật sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Nhóm chính sách thứ hai liên quan đến thuế, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Những nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua sẽ góp phần giải quyết các tồn đọng, tạo cơ hội để hàng triệu tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh khắc phục khó khăn.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng thông qua nhiều đạo luật nhằm tiếp tục củng cố an ninh quốc gia, quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trong đó có các quy định thuộc lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và an ninh, trật tự. Đây là những nền tảng quan trọng để duy trì môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế.

Một nội dung khác có ý nghĩa đối với mục tiêu tăng trưởng là các dự án, nghị quyết liên quan đến công trình trọng điểm quốc gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Những quyết sách này sẽ hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

* Đại biểu Chu Mạnh Hùng (Đoàn Tây Ninh): 38 luật được thông qua, yêu cầu chính sách phải triển khai được ngay

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, gồm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nổi bật nhất của kỳ họp lần này là khối lượng công việc lập pháp rất lớn, với 43 dự án luật được đưa ra thảo luận; trong đó 38 luật được xem xét, thông qua và 5 luật được cho ý kiến lần đầu.

Đại biểu Chu Mạnh Hùng (đoàn Tây Ninh) trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Đáng chú ý, nhiều đạo luật liên quan trực tiếp đến những lĩnh vực đang có vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng được Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung như Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở...

Việc hoàn thiện các luật này thể hiện vai trò của Quốc hội trong công tác lập pháp, đồng thời cho thấy sự đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Quan trọng hơn, các chính sách phải hướng tới khả năng tổ chức thực hiện trong thực tiễn, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo định hướng của Đảng.

Một điểm mới trong tư duy lập pháp hiện nay là luật tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, còn các nội dung cụ thể, chi tiết gắn với thực tiễn sẽ giao Chính phủ quy định. Trên tinh thần đó, khi thảo luận tại tổ và hội trường, các đại biểu tập trung góp ý vào những nội dung cụ thể, những vấn đề có tác động trực tiếp đến quá trình triển khai chính sách.

Việc xây dựng luật cũng phải gắn với yêu cầu phân quyền, phân cấp, bảo đảm nguồn lực và quan trọng nhất là tính khả thi khi tổ chức thực hiện. Mục tiêu là sau khi luật được thông qua và có hiệu lực, các cơ quan có thể triển khai ngay, hạn chế tình trạng luật đã ban hành nhưng phải chờ văn bản hướng dẫn mới có thể thực hiện, làm kéo dài thời gian đưa chính sách vào cuộc sống và ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Qua các phiên thảo luận, tôi nhận thấy các đại biểu đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, dựa trên quan sát thực tiễn, kinh nghiệm công tác và ý kiến của cử tri để đóng góp cho các dự án luật. Nhiều nội dung được trao đổi, tranh luận trực tiếp nhằm làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm quy định khi ban hành sát thực tế và có thể triển khai hiệu quả.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp và tranh luận của đại biểu, các cơ quan chủ trì soạn thảo đã tích cực giải trình, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, các cơ quan đã nỗ lực xử lý ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật theo chương trình kỳ họp. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng lập pháp, rút ngắn khoảng cách giữa xây dựng chính sách và tổ chức thực thi.

* Đại biểu Triệu thế Hùng (Đoàn Thanh Hoá): Làm rõ thẩm quyền giữa các cấp trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tôi đánh giá Kỳ họp thứ hai là một kỳ họp rất thành công, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, đồng thời tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Thanh Hóa) trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Điểm đáng chú ý là các dự án luật được xem xét tại kỳ họp đã quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan Trung ương và cấp tỉnh, đồng thời làm rõ những nhiệm vụ cấp tỉnh có thể phân cấp cho cấp xã thực hiện khi địa phương có đủ điều kiện và năng lực. Đây là vấn đề rất quan trọng, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh từ thực tiễn tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, tác động đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, việc rà soát, sửa đổi và điều chỉnh các quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn là hết sức cần thiết. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện cho từng ngành, lĩnh vực phát triển.