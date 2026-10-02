Nhiều chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2026

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Tại Điều 4 Nghị định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội từ ngày 5/10/2026 là 540.000 đồng/tháng, thay thế cho mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 360.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc trẻ em và cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác (sau đây gọi chung là cơ sở trợ giúp xã hội) và các mức trợ giúp xã hội khác.

Cũng theo khoản 1 Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 3 Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 5/10, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng mức hưởng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Người đang hưởng chính sách theo quy định cũ được chuyển sang mức tương ứng của nghị định mới từ ngày 1/7/2026. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cũng được tính theo mức mới từ thời điểm này. Địa phương có điều kiện được quyết định mức chuẩn, mức trợ giúp cao hơn và bổ sung đối tượng khó khăn được hỗ trợ.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng. (Ảnh: TTXVN)

Hoàn thiện cơ chế quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Ngày 17/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 322/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Nghị định có hiệu lực từ 5/10.

Nghị định có nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường quản lý hoạt động tư vấn du học.

Một trong những điểm mới nổi bật là việc tăng cường kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu số. Người dự tuyển đi học ở nước ngoài có thể được khai thác thông tin về văn bằng, sức khỏe từ các cơ sở dữ liệu thay cho việc phải nộp một số giấy tờ bản giấy.

Việc thực hiện thủ tục cũng được mở rộng theo hướng trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Ứng dụng định danh quốc gia, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định về đền bù chi phí đào tạo, các trường hợp được xem xét không phải đền bù và bổ sung thủ tục giải quyết cụ thể. Đáng chú ý, những trường hợp đang được xem xét đền bù nhưng chưa có quyết định khi Nghị định có hiệu lực sẽ thực hiện theo quy định mới.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID

‎Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/10.

Trong đó, Điều 13 Nghị định quy định việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật của Bộ Công an được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, ứng dụng VNeID và các kênh, trang truyền thông phục vụ công tác phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Quy định mới về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực từ 1/10/2026. Theo đó, về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, Nghị định nêu rõ: Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng (tăng 223.000 đồng, tương đương khoảng 8% so với mức 2,789 triệu đồng trước đây).

Mức chuẩn quy định nêu trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Theo bảng mức hưởng mới, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 thuộc diện thoát ly được trợ cấp 3,366 triệu đồng mỗi tháng và phụ cấp 571.000 đồng cho một thâm niên. Người thuộc diện không thoát ly hưởng 5,714 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 3,115 triệu đồng mỗi tháng.

Chi đoàn VKSND Khu vực 5 tỉnh Lâm Đồng tri ân người có công. (Ảnh minh họa)

Với thân nhân liệt sĩ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi được hưởng 6,024 triệu đồng mỗi tháng. Thân nhân của một liệt sĩ, trừ trường hợp trên, hưởng 3,012 triệu đồng; thân nhân của hai liệt sĩ hưởng 6,024 triệu đồng; thân nhân từ ba liệt sĩ trở lên hưởng 9,036 triệu đồng mỗi tháng.

Cha, mẹ, người có công nuôi liệt sĩ hoặc vợ, chồng liệt sĩ sống cô đơn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,41 triệu đồng mỗi tháng...

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 9,036 triệu đồng và phụ cấp 2,524 triệu đồng mỗi tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng 2,524 triệu đồng mỗi tháng…

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 375/2026/NĐ-CP ngày 30/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/10/2026.

Cụ thể, Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi tên Nghị định số 83/2023/NĐ-CP thành Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", Xã, phường, đặc khu tiêu biểu".

Nghị định số 375/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi phạm vi điều chỉnh; bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV về trình tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu xét tặng các danh hiệu văn hóa này.

Bên cạnh đó, Nghị định số 375/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 theo hướng: Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 79 và khoản 3 Điều 80 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH15 quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.”.

Ngoài ra, trong tháng 10/2026, nhiều chính sách nổi bật khác có hiệu lực như: Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công; về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo; về ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực; quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"…