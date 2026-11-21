Các đại biểu khách mời chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực xoay quanh việc nâng cao năng lực thích ứng của công nhân trong thời đại số. Ảnh: N.Hòa

Tham dự chương trình có các ông: Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đồng Nai; Nguyễn Vũ Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ sáng tạo khởi nghiệp, Giám đốc chương trình đào tạo AI và Chuyển đổi số Học viện ACC, cùng đại diện các khách mời, doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn và 150 công nhân.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy chia sẻ vai trò đồng hành cùng công nhân trong thời đại số. Ảnh: N.Hòa

Tại chương trình, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực xoay quanh việc nâng cao năng lực thích ứng của công nhân trong thời đại số. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, trang bị kỹ năng số và thích ứng với những thay đổi trong môi trường làm việc; sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống.

Công nhân tham dự chương trình. Ảnh: N.Hòa

Bên cạnh đó, công nhân còn được chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiếp cận dịch vụ công và sử dụng công nghệ an toàn. Những vấn đề về tạo giá trị trong nền kinh tế số như: sáng tạo nội dung, thương mại số, phát triển kỹ năng mới và mở rộng cơ hội tăng thu nhập cũng nhận được sự quan tâm, trao đổi sôi nổi. Đặc biệt, tại chương trình, công nhân được tư vấn, giải đáp trực tiếp những thắc mắc liên quan đến pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội, giúp người lao động hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc.

Công nhân đặt câu hỏi tại chương trình. Ảnh: N.Hòa

Chương trình là dịp để công nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và trang bị thêm kỹ năng cần thiết trước yêu cầu chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khả năng thích ứng của người lao động, giúp công nhân chủ động nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân và tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: N.Hòa