Nhiều chi nhánh của Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California (sở hữu hệ thống California Fitness & Yoga) lần lượt đóng cửa hoặc cắt giảm dịch vụ, mà chưa thông tin rõ ràng về thời gian hoạt động trở lại và phương án giải quyết quyền lợi khách hàng. Hàng ngàn hội viên đã đóng phí hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, đang lo lắng về nguy cơ mất quyền lợi.

Nợ thuế, bảo hiểm xã hội

Ngày 19-11, trên trang mạng xã hội chính thức, hệ thống California Fitness & Yoga gửi lời xin lỗi đến hội viên và đối tác, nhưng không nêu rõ thời gian hoạt động trở lại của các chi nhánh đã đóng cửa và chưa đưa ra phương án giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Trước đó, tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác, hàng loạt chi nhánh của hệ thống California Fitness & Yoga lần lượt đóng cửa với lý do: điều chỉnh hoạt động hệ thống câu lạc bộ.

Động thái trên của hệ thống California Fitness & Yoga khiến nhiều khách hàng không khỏi lo lắng. Chị Triệu Minh Châu (phường Thủ Đức, TPHCM) cho biết đã mua thẻ gym Iconic (thẻ VIP) trị giá 63 triệu đồng tại California Fitness & Yoga (chi nhánh Vincom Thủ Đức), mới tập được vài tháng thì chi nhánh này đóng cửa.

“Khi tôi gọi điện hỏi, quản lý chi nhánh nói đã nghỉ việc và không biết số điện thoại người đứng đầu chi nhánh. Trang mạng xã hội của California Fitness & Yoga cũng không thông tin ngày chi nhánh mở cửa trở lại. Giờ tôi không biết tìm ai để đòi lại quyền lợi, nguy cơ mất trắng số tiền đã đóng là rất lớn”, chị Minh Châu lo lắng.

Chi nhánh Aeon Mall Bình Tân của California Fitness & Yoga ở phường An Lạc, TPHCM ngưng hoạt động từ ngày 3-11-2026. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Tại một số chi nhánh đã đóng cửa của California Fitness & Yoga, khách hàng được quản lý hướng dẫn sang chi nhánh khác còn hoạt động để tập. Tuy nhiên, do vị trí mới ở xa, nhiều bất tiện, nhiều người không thể tiếp tục tập. Trong khi đó, tại những chi nhánh còn hoạt động, nhiều khách hàng đã mua thẻ Iconic cho biết, một số đặc quyền dành cho người sở hữu thẻ này như miễn phí nước suối, sinh tố, trái cây, khăn tập... lần lượt bị cắt bỏ.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California còn nợ các loại bảo hiểm với người lao động (NLĐ). Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California (trụ sở chính: số 126 Hùng Vương, phường Chợ Lớn, TPHCM) có tổng số NLĐ Việt Nam tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại thời điểm tháng 10-2026 là 321 người. Số tiền doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm của NLĐ Việt Nam là 10,2 tỷ đồng. Tổng số lao động nước ngoài tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại công ty là 48 người, tổng số tiền công ty còn phải đóng 1,7 tỷ đồng.

Theo BHXH TPHCM, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California có trong danh sách kiểm tra từ xa trong tháng 11-2026 của BHXH cơ sở, nhưng quyết định kiểm tra chưa được ban hành do trụ sở chính và các chi nhánh của công ty đã đóng cửa. BHXH TPHCM chỉ có thể liên hệ với người phụ trách nhân sự của công ty, tuy nhiên người này cũng đã nghỉ việc.

Theo Thuế TPHCM, Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình & Yoga California có tên trong danh sách nợ thuế được Thuế TPHCM công bố trong tháng 9-2026, với số tiền nợ hơn 4,35 tỷ đồng. Thuế TPHCM đang đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp qua nhiều hình thức. Sau 90 ngày kể từ ngày công bố, trường hợp doanh nghiệp không đóng thuế, Thuế TPHCM sẽ có biện pháp cưỡng chế.

Thanh lý hợp đồng, hoàn trả phần phí tương ứng

Luật sư Hoàng Kim Minh Châu, Công ty Luật TNHH Hãng Luật Việt Nam - Châu & Partners, cho biết, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Nghị định 55/2024/NĐ-CP, các dịch vụ có tính chất cung cấp liên tục, thu phí theo kỳ hạn dài phải chịu sự giám sát và ràng buộc nghiêm ngặt.

Cụ thể, trước khi ngừng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản và đưa ra phương án bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho khách hàng. Đó là thanh lý hợp đồng và hoàn trả phần phí tương ứng với thời gian hoặc khối lượng dịch vụ (số buổi tập, số giờ học...) mà khách hàng chưa sử dụng. Mọi phương án thay thế chỉ có giá trị khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.

“Nếu doanh nghiệp gặp biến cố khách quan, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa, vụ việc thuộc phạm vi giải quyết của pháp luật dân sự hoặc phá sản. Ngược lại, nếu cơ quan điều tra chứng minh được rằng, lãnh đạo doanh nghiệp đã biết rõ tình trạng mất khả năng thanh toán, đã có chủ trương ngừng hoạt động nhưng vẫn cố tình tung ra các gói khuyến mãi khủng, giảm giá sâu... để huy động tiền của khách hàng rồi bỏ trốn, tẩu tán tài sản hoặc chi tiêu vào mục đích khác mà không có khả năng cung cấp dịch vụ, thì hành vi này cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)”, luật sư Hoàng Kim Minh Châu phân tích.

Luật sư Hoàng Tư Lượng, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Lượng Hoàng Gia: Những lưu ý cho hội viên mua gói tập Hội viên cần lưu giữ đầy đủ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, tin nhắn, thông báo tạm ngưng và tài liệu quảng cáo; làm việc chính thức với doanh nghiệp, gửi văn bản yêu cầu xác nhận tình trạng, thời gian mở cửa trở lại hoặc phương án hoàn phí. Cần lưu giữ bằng chứng về việc gửi và nhận văn bản để phục vụ thương lượng hoặc khởi kiện. Hội viên trả góp phí gói tập bằng thẻ tín dụng phải lưu ý rằng, việc phòng tập đóng cửa không tự động chấm dứt nghĩa vụ trả nợ, do đó cần liên hệ ngay ngân hàng phát hành để tra soát giao dịch và không tự ý ngưng thanh toán để tránh ảnh hưởng lịch sử tín dụng. Nếu thương lượng bất thành, hội viên có quyền khởi kiện; thời hiệu khởi kiện là 3 năm, theo Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015. Đề xuất kích hoạt cơ chế Viện KSND khởi kiện công ích Khi khách hàng đã đặt niềm tin và khoản tiền không nhỏ vào dịch vụ, điều họ cần là sự minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong suốt thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, hàng loạt cơ sở của hệ thống California Fitness & Yoga đóng cửa hoặc ngưng cung cấp dịch vụ cùng lúc khiến khách hàng thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần. Thiệt hại này là của một tập thể người tiêu dùng trên diện rộng. Nếu buộc từng hội viên tự đi kiện, chi phí thời gian và thủ tục tố tụng thường vượt quá giá trị gói dịch vụ khiến họ dễ bỏ cuộc. Khoản 1, Điều 50 và khoản 2, Điều 72 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cho phép Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện hoặc tự khởi kiện vì lợi ích công và được miễn nghĩa vụ chứng minh lỗi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hội này thiếu hụt nhân sự pháp lý và tài chính để tổng hợp hàng ngàn hồ sơ hay theo đuổi vụ án kéo dài. Để tháo gỡ khó khăn này, cần vận dụng Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, đang thí điểm tại TPHCM, Hà Nội và 4 địa phương khác) về việc Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) khởi kiện vụ án dân sự công ích. Theo điểm e, khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 và khoản 11, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực lợi ích công. Khi tiếp nhận thông tin từ hội viên (có thể gửi trực tiếp, qua bưu chính hoặc ứng dụng VNeID theo khoản 3, Điều 5 Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT), Viện KSND sẽ yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả trong 15 ngày và kiến nghị Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện. Điểm thuận lợi của cơ chế này ở chỗ, nếu hội viên khởi kiện nhưng gặp khó khăn về chứng cứ, Viện KSND sẽ hỗ trợ thu thập, cung cấp toàn bộ tài liệu xác minh cho hội. Ngược lại, nếu hội không đủ nguồn lực và có văn bản đề nghị, Viện KSND sẽ trực tiếp ra quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích, đồng thời có quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (như phong tỏa tài khoản) trong 3 ngày làm việc mà không phải nộp khoản bảo đảm hay án phí. Thực tế tại TPHCM vừa qua, Viện KSND các khu vực đã khởi kiện 18 vụ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo vệ kịp thời quyền lợi cho người lao động. Thay vì để hàng ngàn nạn nhân đơn độc theo đuổi các vụ kiện dân sự, cơ chế này sẽ buộc các doanh nghiệp phải tôn trọng cam kết. Đây chính là giải pháp hữu hiệu bảo vệ sự minh bạch của thị trường dịch vụ trả trước. ThS MAI HOÀNG PHƯỚC,

Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)