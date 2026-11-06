Nhiều cây xăng tại một xã ở Đắk Lắk đóng cửa

Nhiều cây xăng tại xã Vụ Bổn đóng cửa, treo biển hết xăng. (Ảnh: T.H)

Chiều 6/11, phản ánh với Báo GD&TĐ, một số người dân xã Vụ Bổn (Đắk Lắk) cho biết, nhiều cây xăng trên địa bàn đóng cửa, treo biển nghỉ bán hoặc hết xăng, khiến việc mua nhiên liệu gặp khó khăn.

Theo người dân, tình trạng này diễn ra 2-3 ngày nay, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và lao động sản xuất. Có người phải đi hàng chục km sang địa phương khác để mua xăng.

Các bài phản ánh trên MXH, thu hút nhiều ý kiến người dân. (Ảnh: MXH)

Ông T.T.Q. (trú xã Vụ Bổn) cho biết, từ hôm qua đến nay thấy nhiều người phải dắt bộ xe vì hết xăng giữa đường. Bản thân ông cũng gặp khó khăn khi tìm nơi mua nhiên liệu.

Trong khi đó, ông P.N.L. (trú khu vực trung tâm xã Vụ Bổn) cho biết, gia đình có 2 xe tải nên ông thường xuyên đến các cửa hàng mua nhiên liệu. Theo ông, trong 2 ngày qua, việc mua xăng tại khu vực này gặp khó khăn, dù vẫn có cửa hàng bán dầu.

“Cả 3 cây xăng gần đây đều đóng cửa, báo hết xăng. Nhà có 2 chiếc xe tải nên tôi hay đi đổ, chỉ có cây xăng Rạng Đông là đổ dầu thôi, còn xăng thì báo hết”, ông L. nói.

Các tài khoản mạng xã hội bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau. (Ảnh: MXH)

Trên mạng xã hội Facebook, một số tài khoản cũng đăng tải thông tin phản ánh 3 cây xăng tại khu vực trung tâm xã Vụ Bổn đồng loạt treo bảng hết xăng. Các bài đăng thu hút hàng trăm bình luận, trong đó nhiều người bày tỏ băn khoăn về nguyên nhân ngừng bán và việc bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất.

Chiều cùng ngày, trả lời Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn cho biết, sẽ giao lực lượng kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo tìm hiểu, trên địa bàn xã Vụ Bổn có 5 cây xăng. Số cửa hàng đang tạm ngừng bán, nguyên nhân và thời điểm bán trở lại hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.