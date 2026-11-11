Nhiều cầu thủ liên quan đến đường dây cá độ vừa bị công an triệt phá

Theo kết quả điều tra, đường dây do Vũ Chí Công (28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu, hoạt động thông qua các trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài cá cược các giải đấu quốc tế, nhóm này còn bị xác định móc nối với những người liên quan đến các câu lạc bộ thể thao để tác động, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Đối tượng Vũ Chí Công. Ảnh: CACC

C02 xác định, từ năm 2024, Công đã bàn bạc với Phạm Thành Chung về việc tiếp nhận các kèo cá độ có thông tin dàn xếp tỷ số từ những người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng lựa chọn kèo, tổ chức đặt cược, chuyển nhận tiền và phân chia lợi nhuận.

Để mở rộng hoạt động, Công thuê nhiều người sử dụng tài khoản cá độ, trong đó có các tài khoản VIP được thu gom thông qua Nguyễn Đức Ninh. Nhóm này còn tổ chức đặt cược trên các trang M88, OK9, BK8, FB88...

Đáng chú ý, cơ quan điều tra làm rõ việc Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận với một số cầu thủ thi đấu dưới sức, thực hiện theo kịch bản đã thống nhất để phục vụ hoạt động cá độ.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Những cầu thủ bị xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Hai trận đấu được cơ quan điều tra làm rõ hành vi dàn xếp tỷ số là trận Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Không chỉ bóng đá, đường dây này còn bị phát hiện dàn xếp tỷ số một trận đấu tại VBA. Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Công về việc tổ chức dàn xếp một số trận bóng rổ, cung cấp thông tin kèo để Công đặt cược.

Trong đó, trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8/2026 được xác định có sự tham gia thỏa thuận của một số cầu thủ hai đội. Những người liên quan được trả công theo thỏa thuận.

Sau khi xác lập chuyên án 096B, ngày 16 và 17/8, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét các đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngày 27/8, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự.

Đến nay, 21 bị can đã bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Tang vật thu giữ gồm 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Theo cơ quan điều tra, số tiền Vũ Chí Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.