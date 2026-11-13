Nhiều căn nhà ở TP.HCM bị sập

Đến trưa 13/11, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang khẩn trương phong tỏa hiện trường, giải cứu người mắc kẹt bên trong các căn nhà bị sập trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân xung quanh nghe tiếng nổ lớn, sau đó một số căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba bất ngờ bị sập.

Hiện trường vụ sập nhà.

Một số người dân cho biết, vụ sập nghi do nổ bình gas.

Tại hiện trường, vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba, ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Hiện trường vụ sập nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận đã phối hợp nhanh chóng cùng Công an địa phương có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang tập trung xử lý hiện trường và khẩn trương đưa những người còn mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Thông tin chính thức về vụ sập chưa được công bố.