Nhiều cán bộ, người dân bị đe dọa tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm giả

Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng tống tiền gửi cho nạn nhân.

Ngày 6-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an kịp thời hướng dẫn, cảnh báo, nhiều người đã nhận diện được thủ đoạn lừa đảo, không chuyển tiền cho các đối tượng. Mặc dù thủ đoạn này không mới, song với việc sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm được cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ, các đối tượng khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ rơi vào bẫy tống tiền.

Theo Phòng ANM - Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng là thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video theo hướng nhạy cảm, rồi gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã, nhằm khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Phòng ANM-Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm bị cắt ghép; trong đó có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng ANM đã nhanh chóng cảnh báo và hướng dẫn những người bị đe dọa cách xử lý, giúp họ ổn định tâm lý, nhận diện thủ đoạn của các đối tượng và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, nhiều trường hợp đã không mắc bẫy, không chuyển tiền cho các đối tượng.

Lãnh đạo Phòng ANM - Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ. Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.

Trước đó, đầu tháng 9-2026, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng đã có bài cảnh báo về tình trạng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi, chúng thu thập, mua bán các thông tin dữ liệu cá nhân, sau đó tìm hình ảnh của người dân từ các trang mạng hoặc tài khoản mạng xã hội (đặc biệt là các thông tin được chia sẻ ở chế độ công khai trên các mạng xã hội). Các đối tượng thường nhắm vào các nạn nhân là người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội.

Tiếp theo, chúng sử dụng hình ảnh chân dung, ảnh có khuôn mặt của các cá nhân sau đó chỉnh sửa cắt ghép vào các hình ảnh có nội dung nhạy cảm, khỏa thân, đồi trụy. Sau đó, các đối tượng sử dụng SIM rác nhắn tin đồng loạt đến số điện thoại bị hại để uy hiếp, đe dọa và yêu cầu bị hại chuyển tiền (dưới dạng tiền điện tử USDT hoặc chuyển khoản ngân hàng). Trong tin nhắn gửi cho các bị hại, các đối tượng thường yêu cầu bị hại liên hệ trực tiếp qua các email do các đối tượng tạo lập, quản trị (nhằm thuận tiện cho đối tượng có thể gửi hình ảnh đã qua chỉnh sửa để uy hiếp nạn nhân và xóa dấu vết)…

Để tránh trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên hạn chế công khai những thông tin, hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm hoặc có thể bị lợi dụng để cắt ghép. Không truy cập vào các đường dẫn “lạ” (thường được gửi kèm trong tin nhắn hoặc email) và luôn cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những nguồn không rõ ràng. Đặc biệt, luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác, luôn cảnh giác với những thông tin lạ, những lời mời hấp dẫn hoặc những yêu cầu bất thường trên mạng.

Nếu nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hãy tìm hiểu kỹ về người gửi và mục đích của yêu cầu đó. Nếu phát hiện ra hành vi lừa đảo sử dụng hình ảnh của mình, hãy báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng hoặc nền tảng mạng xã hội nơi hình ảnh đó đang được lan truyền.

Khi phát hiện mình bị lừa đảo, hãy giữ bình tĩnh, không hoảng sợ, không làm theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng và liên hệ ngay với cơ quan Công an để trình báo vụ việc. Thu thập tất cả các bằng chứng liên quan như tin nhắn, hình ảnh, giao dịch... để phục vụ công tác điều tra. Chặn tất cả các liên hệ từ kẻ lừa đảo và cảnh báo những người xung quanh về vụ việc.