Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an ở Quảng Trị hiến máu cứu sản phụ

Ngày 6-11, Ban Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Quảng Trị kêu gọi các thành viên hiến máu khẩn cấp sau khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị) tiếp nhận một sản phụ cấp cứu, cần gấp 20 đơn vị máu toàn phần nhóm O+ để phục vụ phẫu thuật và điều trị.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị làm thủ tục hiến máu cứu sản phụ

Hưởng ứng lời kêu gọi, 30 thành viên Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Quảng Trị đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị lập tức đến bệnh viện, tình nguyện hiến máu, cứu người bệnh kịp thời.

Hiến máu cứu sản phụ

Đáng trân trọng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an các xã ở xa bệnh viện như: Nam Trạch, Tân Mỹ, Trường Sơn, Kim Ngân, Nam Ba Đồn cũng nhanh chóng sắp xếp công việc, vượt quãng đường xa để kịp thời có mặt tham gia hiến máu. Kết quả, 29 đơn vị máu hiến với tổng khoảng 7.250ml máu được hiến tặng để hỗ trợ kịp thời cho sản phụ phẫu thuật và điều trị.