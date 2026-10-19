Nhiều cách làm thiết thực nhằm tiếp nối những hành trình tri ân đầy nghĩa tình

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý tới hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 17/10, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt, với kết quả cụ thể như sau: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B.

Chỉ trong ngày 19/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Riêng trong ngày 19/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Tính trong đợt 2 - từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 47 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 15 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, tổng từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ (322 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 745 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Cho đến nay, các lực lượng phát hiện, quy tập được 778 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cùng ngày 19/10, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm thiết thực nhằm tiếp nối những hành trình tri ân đầy nghĩa tình.

Quang cảnh Hội nghị Chuyên đề về công tác hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Theo Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, thời gian qua Hội đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí và tổ chức chu đáo việc cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương. Tổng số tiền thực hiện cho các công tác này gần 1,2 tỷ đồng do hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.

Đây là những hành động tri ân, thiết thực, để san sẻ gánh nặng với các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về giải pháp, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các địa phương phía Nam về an táng tại quê hương.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, cơ quan thông tấn báo chí nhằm lan tỏa sâu rộng những nghĩa cử cao đẹp trong công tác tri ân liệt sĩ.

Đồng thời, đại diện các cơ quan, đơn vị cũng kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Từ đó, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.