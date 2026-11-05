Nhiều cách làm sáng tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cán bộ, công chức phường Liên Chiểu hỗ trợ người dân trong dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số. Ảnh Liên Chiểu

Đưa tiện ích số đến khu dân cư

Phường Liên Chiểu đang từng bước đưa các tiện ích số đến gần người dân thông qua mô hình thí điểm “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại các tổ dân phố Đa Phước 3, Vân Dương 1 và Chung cư 1. Sau thời gian triển khai, mô hình đã có hàng trăm lượt công dân đăng ký.

Ghi nhận tại các điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn tạo, nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sử dụng VNeID, đăng ký chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, người dân và hộ kinh doanh còn được hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, tra cứu và nộp thuế điện tử. Nhờ đó, người dân có thể chủ động thực hiện nhiều giao dịch ngay tại nơi cư trú, giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ và không phải mất nhiều công sức tìm hiểu các thao tác trên nền tảng số.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu Nguyễn Thị Hạnh cho biết, mô hình hướng đến mục tiêu đưa dịch vụ công và các tiện ích số đến tận khu dân cư, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.

“Phường sẽ tiếp tục duy trì các điểm hỗ trợ định kỳ, nâng cao kỹ năng cho Tổ công nghệ số cộng đồng và nghiên cứu mở rộng những cách làm phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ ngày càng thuận tiện, gần dân và sát dân hơn”, bà Hạnh chia sẻ.

Mô hình “Hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến kết hợp AI Chatbot 24/7” là một trong những điểm nhấn trong cải cách hành chính của phường Hòa Khánh, được thành phố lựa chọn là 1 trong 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu từ năm 2023 đến năm 2025 để giới thiệu, nhân rộng. Thông qua mô hình này, người dân chủ động chọn thời gian giao dịch, tra cứu thông tin, tìm hiểu thành phần hồ sơ và được hỗ trợ giải đáp những câu hỏi thường gặp.

Theo Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Khánh Trịnh Thanh Hương, trong tháng 10/2026, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,78%; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,96%; thanh toán trực tuyến đạt 100%. Đến ngày 25/10/2026, hệ thống QR Code ghi nhận hơn 124.600 lượt khách lũy kế; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp nhận 5.521 lượt hỏi đáp.

Kết quả này cho thấy các tiện ích số đang hỗ trợ người dân thuận tiện hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công cho mọi đối tượng.

Cán bộ, công chức tranh thủ hỗ trợ người dân vào ban đêm. Ảnh Liên Chiểu

Chủ động đồng hành người dân

Ở các xã miền núi, việc đổi mới trong công tác phục vụ nhân dân đang được triển khai khá đồng bộ. Xã Nam Giang đổi mới phương thức phục vụ người dân thông qua đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức.

Mô hình “Tất cả tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến” và “Tất cả cán bộ, công chức đều sử dụng AI” đang được triển khai thực hiện, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ người dân được chú trọng, nhất là người cao tuổi, người dân ở các thôn vùng xa, người chưa thành thạo công nghệ. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn tạo tài khoản, đăng nhập, xác thực thông tin, kê khai biểu mẫu, đính kèm hồ sơ, tra cứu kết quả và thực hiện thanh toán trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Giang Doãn Bing cho biết, địa phương xác định chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quan trọng hơn là giúp người dân biết sử dụng và thụ hưởng tiện ích. Vì vậy, xã phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng, đưa việc hướng dẫn đến từng khu dân cư. Cùng với đó, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức ứng dụng AI trong xử lý công việc, tra cứu, tổng hợp thông tin, nâng cao năng suất và chất lượng tham mưu, mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ thành thạo công nghệ, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Điểm đáng ghi nhận trong cải cách hành chính tại xã Trà Tân là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ người dân. Không chỉ hướng dẫn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đối với những trường hợp người cao tuổi, già yếu, đi lại khó khăn hoặc chưa thành thạo công nghệ, cán bộ chủ động đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục. Từng thao tác được hướng dẫn cụ thể, từ kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ đến nộp hồ sơ trực tuyến, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 1.845 hồ sơ, trong đó có 1.830 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,67%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,67%; thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Đáng chú ý, 1.809 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó 1.783 hồ sơ trước hạn; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97,72%. Kết quả này thể hiện nỗ lực của cán bộ trong đổi mới quy trình, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, từng bước giảm giấy tờ và thời gian đi lại.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tân Hồ Thị Minh Diệu cho biết, Trung tâm xác định sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ. Vì vậy, cán bộ không chỉ làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mà còn phải chủ động đồng hành, hỗ trợ, nhất là những người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Hiện nay, xã đang triển khai, xây dựng các mô hình mới trong cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại và nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm phục vụ người dân. Những cách làm sáng tạo đang góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng gần dân, vì dân.