Nhiều cá nhân được tuyên dương trong phong trào thi đua 'Ba Nhất'

Tại Lễ chào cờ tháng 10/2026, Giám đốc Công an TP Huế đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong sơ kết phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”

Trong số 11 cá nhân được khen thưởng, điều đáng quý, có những cán bộ Công an cơ sở đang công tác tại vùng biên giới miền núi, vùng xa nơi đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, đường sá đi lại cách trở, hiểm nguy nhất là mùa mưa bão… Nhờ bám sát, nắm chắc địa bàn, không quản ngại khó khăn, ngày nghỉ, lễ tết; những cán bộ Công an cơ sở đã âm thầm, tận tụy, cống hiến hết mình vì công việc. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh nông thôn…

Trung úy Hồ Chí Lập gặt lúa giúp dân chạy lũ và giúp dân cài đặt các ứng dụng an sinh xã hội.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”, là cán bộ trực tiếp tham mưu; Trung úy Hồ Chí Lập, Công an xã biên giới A Lưới 5 đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ huy Công an xã ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT, hòa giải thành công các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.

Trung úy Hồ Chí Lập cho biết, thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, xuất phát từ thực tế địa bàn miền núi còn nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tôi đã tham mưu lãnh đạo Công an xã triển khai mô hình "Tổ tham mưu đồng hành cùng nhân dân trong chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính" và bước đầu mang lại hiệu quả cao.

Theo đó, Trung úy Hồ Chí Lập trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động; tham mưu phân công cán bộ phụ trách từng thôn; xây dựng tài liệu hướng dẫn đơn giản bằng hình ảnh, song ngữ (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc) để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở rà soát các trường hợp người già, người khuyết tật, hộ nghèo… có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính để hỗ trợ trực tiếp.

Trung úy Hồ Chí Lập tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hàng ngàn học sinh ở vùng biên giới.

Kết quả, Trung úy Hồ Chí Lập đã tham mưu tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số tại các thôn; hỗ trợ hơn 850 lượt công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hướng dẫn kích hoạt, sử dụng trên 600 tài khoản định danh điện tử mức độ 2; hỗ trợ người dân thực hiện trên 400 hồ sơ cư trú, căn cước, xác nhận thông tin cư trú và các thủ tục khác qua Cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó, anh còn cấp phát hơn 1.000 tờ rơi hướng dẫn phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; tiếp nhận, tham mưu giải quyết 100% phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Tại Lễ chào cờ đầu tháng 10/2026, Giám đốc Công an TP Huế trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Huế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

“Mô hình đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí cho người dân miền núi, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cách làm này cũng góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân”, Trung úy Hồ Chí Lập chia sẻ.

Tại Lễ chào cờ đầu tháng 10, Giám đốc Công an TP Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Huế cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Lan tỏa những cách làm hay gần dân

Là Phó Trưởng Công an xã A Lưới 4, Thiếu tá Lê Khánh Long đã trực tiếp tham mưu và lãnh chỉ đạo lực lượng tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về ANTT theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 các cấp và của Công an cấp trên…

Thiếu tá Lê Khánh Long với những mô hình, phong trào hướng về bà con đồng bào biên giới.

Đặc biệt, Thiếu tá Lê Khánh Long đã trực tiếp tham mưu, chỉ đạo lực lượng tham mưu triển khai các nội dung phong trào thi đua “Ba Nhất” trong Công an xã. Đồng thời, trực tiếp vận hành quản lý và duy trì 2 chuyên trang tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của Công an xã. Bên cạnh đó, trực tiếp vận hành, xây dựng và triển khai mô hình “Chiến sĩ công nghệ - Trợ lý ảo Thiếu úy Định Hướng” ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tuyên truyền hàng chục video, phổ biến giáo dục pháp luật; chính sách mới; tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao… trên trang thông tin Công an xã A Lưới 4.

Thiếu tá Lê Khánh Long cho biết: "Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” với nội dung cốt lõi “Gần dân nhất”; bản thân đã trực tiếp tham mưu thực hiện, xây dựng và củng cố các mô hình: “Ươm mầm xanh biên giới”, “Ánh sáng an ninh”, “Đưa ánh sáng về bản – Lan tỏa yêu thương”. Bên cạnh đó, phối hợp trao tặng gần ngàn suất quà cho các em học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; dựng 12 trụ đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng ở các khu vực có nguy cơ mất an toàn về giao thông tại các thôn…".

Là Cảnh sát khu vực ở Đan Điền - xã nằm bên phá Tam Giang; Thượng úy Trương Thế Quý cho biết, với đặc thù công tác nắm tình hình địa bàn, tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính; anh đã tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã triển khai mô hình “Cảnh sát khu vực thân thiện, gần dân”. Trong đó, lấy sự hài lòng của nhân dân làm chủ trương cốt lõi trong thực hiện các thủ tục hành chính, đặt người dân làm trung tâm phục vụ.

Với vai trò là Cảnh sát khu vực, Thượng úy Trương Thế Quý góp phần đảm bảo ANTT địa bàn xã nằm bên phá Tam Giang.

Hàng ngày, Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã bố trí thêm cán bộ cùng với cán bộ tiếp dân làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ trong lĩnh vực cư trú, lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT… nhằm góp phần đưa tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên Cổng Dịch vụ công đạt 100% trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền 31 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình kinh doanh, phối hợp làm sạch dữ liệu cơ sở, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính liên quan hoạt động kinh doanh được giải quyết trực tuyến.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sơ kết phong trào thi đua "Ba Nhất".

Bên cạnh đó, Thượng úy Trương Thế Quý còn chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Tổ chức hàng chục buổi họp thôn để tuyên truyền pháp luật, lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân và tuyên truyền. phổ biến các quy định của pháp luật đến hơn 2000 cán bộ, giáo viên và học sinh... Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2026, tại địa bàn do anh phụ trách không có vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra.

Trong quá trình triển khai Đề án 06, anh còn tham mưu UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án, trọng tâm là triển khai đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, tham gia đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” nhằm thể hiện trách nhiệm của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sĩ.