Nhiều ca cấp cứu sau khi đi massage trị liệu, nắn xương

Những bệnh lý chống chỉ định với nắn chỉnh xương

Bà P.T.D., 65 tuổi, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau một động tác gập và ngửa cổ đột ngột bỗng bị đau nhức. Thay vì đi khám để tìm nguyên nhân, bà tìm đến các dịch vụ nắn chỉnh cột sống cổ.

Từ đó, tình trạng đau của bà D. ngày càng nghiêm trọng và được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cấp cứu. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy cột sống cổ của bệnh nhân có nhiều vị trí gãy xương. Nguyên nhân gãy xương xuất phát từ tình trạng loãng xương của bệnh nhân kết hợp với các thao tác nắn chỉnh thô bạo làm tổn thương thêm nặng nề.

Không chỉ bà D., Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM còn ghi nhận nam thanh niên tên V.Đ.H., 25 tuổi, ngụ tại phường Đức Nhuận, sau khi được day nhấn huyệt, nắn chỉnh cột sống tại cơ sở massage khoảng 3 ngày, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng yếu và tê hai chân.

Bác sĩ Cao Thanh Ngọc giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng tổn thương cột sống. Ảnh: Thanh Huyền

Tình trạng tiến triển nhanh khiến anh phải vào bệnh viện khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy một khối máu tụ lớn trong ống sống, chèn ép trực tiếp vào tủy sống ở vùng cổ và ngực trên. Bệnh nhân đã được phẫu thuật để giải phóng chèn ép tủy.

Cần tỉnh táo trước những khái niệm bị đánh tráo

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cũng ghi nhận một nữ bệnh nhân tên N.M.K., sinh năm 1991, ngụ tại phường Bình Quới. Chị K. phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn sớm từ lúc tổng trạng sức khỏe vẫn còn tốt.

Sợ phẫu thuật, xạ trị và hóa trị nên chị lựa chọn các phương pháp thanh lọc, chữa lành tại một cơ sở spa để được trị liệu bằng cách uống nước thảo dược, ngâm và đắp lá thuốc.

Sau một thời gian, khối u của bệnh nhân lớn dần rồi vỡ ra, lở loét. Lúc này, chị mới tới Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM để điều trị, nhằm nâng đỡ tổng trạng cho đợt hóa trị tiếp theo. Bác sĩ nhận định khả năng đáp ứng điều trị rất kém do bệnh nhân đã bỏ lỡ mất "thời gian vàng".

PGS.TS.BS Cao Thanh Ngọc, Trưởng khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM giải thích, không phải cứ đau nhức là đi massage, cũng không phải bẻ khớp phát ra tiếng kêu thì khớp đã được đưa về đúng vị trí.

Cảm giác dễ chịu tức thời hoàn toàn không đồng nghĩa bệnh lý được điều trị. Đôi khi cơn đau lưng hoặc đau cổ tưởng chừng chỉ do căng cơ lại là biểu hiện của gãy xương do loãng xương ở người cao tuổi, nhất là phụ nữ sau mãn kinh.

Đối với người có bệnh lý ngầm, việc tiếp tục day ấn mạnh hay bẻ khớp có thể để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt, là các biến chứng như chảy máu, tụ máu chèn ép tủy có thể biểu hiện muộn sau khi massage vài ngày.

Bác sĩ Đặng Thanh Hồng An đang khám cho bệnh nhân bị đau nhức xương khớp kéo dài (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Đặng Thanh Hồng An, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM lưu ý, y học cổ truyền chính thống luôn kết hợp với y học hiện đại và ưu tiên chẩn đoán sớm, toàn diện.

Những trường hợp nghi ngờ hoặc đã xác định có khối u, loãng xương, chấn thương hay viêm cấp đều phải được bác sĩ đánh giá cẩn thận, chỉ định xét nghiệm, chụp phim trước khi châm cứu hay day ấn huyệt. Đây là điều mà các spa hoàn toàn không có.

Bác sĩ An chỉ rõ Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định danh mục kỹ thuật riêng, phạm vi của y sĩ hay lương y khác xa bác sĩ. Các khóa học xoa bóp cho spa chỉ kéo dài vài tuần đến vài tháng và là chứng chỉ nghề dịch vụ.

Nhân viên spa không được khám, chẩn đoán, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu, cấy chỉ, nắn chỉnh cột sống hay bẻ khớp, giật khớp. Bên cạnh đó, họ cũng không được tự xưng bác sĩ, chuyên gia y học cổ truyền hay ghi biển hiệu vật lý trị liệu, phục hồi chức năng.

Nếu người dân nhận thấy dấu hiệu bệnh lý thì bắt buộc phải đến cơ sở y tế để được điều trị đúng thầy, đúng thuốc.