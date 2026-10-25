Nhiều biệt lệ trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch, EU và Bỉ

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm tới Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 19-24/10 đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, là đầu cầu chiến lược ở Đông Nam Á. Thông qua chuyến thăm, Việt Nam khẳng định vị thế là đối tác hàng đầu của Đan Mạch về phát triển xanh, bền vững, đặc biệt trên các lĩnh vực vận tải cảng biển xanh, thông minh, năng lượng tái tạo, đồng hành nâng cao năng lực tự chủ, tạo các động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc.

Trong các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao, lãnh đạo hai bên luôn nhấn mạnh nền tảng hữu nghị vững chắc có lịch sử 55 năm và đánh giá cao truyền thống gắn bó đặc biệt giữa hoàng gia Đan Mạch và Việt Nam.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ hai của EU có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới; đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN

Với EU, những trao đổi sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo ra các khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước châu Âu - những trung tâm trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành, thúc đẩy mạnh mẽ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, điểm đáng chú ý là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hai bên trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế như Global Gateway, JETP và Horizon Europe.

Hai bên đạt nhất trí cao về tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, kể cả quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ với Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam và Bỉ đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Chuyến thăm mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ. Ảnh: TTXVN

Các dự án trị giá 20 tỷ euro

Lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là những nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đối tác đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách theo hướng ngày càng ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao, qua đó tạo thuận lợi cho các chương trình hợp tác, đầu tư dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu và tại châu Âu; trong đó, cuộc gặp tại Bỉ có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt Nam từ 10 nước châu Âu. Đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông tin về tình hình đất nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời động viên cộng đồng tiếp tục hội nhập, đóng góp tích cực cho nước sở tại và hướng về quê hương.

Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro.

Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Mofa

Việt Nam và các đối tác cũng đã thống nhất tiếp tục tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy thương mại và đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việt Nam đề nghị thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và đề nghị EU sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và các đối tác tiếp tục khẳng định sự coi trọng chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.