Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tuyển quân

Ghi nhận tại xã Bình Khánh, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) được địa phương chuẩn bị chu đáo. Thượng tá Trịnh Xuân Tám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Khánh (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh), Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS xã, cho biết, chất lượng nguồn công dân tham gia sơ tuyển năm nay khá tốt. Các công dân đi học, làm ăn xa đã chủ động về địa phương sơ tuyển theo giấy mời. Trong số công dân tham gia sơ tuyển có một đảng viên; tỷ lệ có trình độ cao đẳng, đại học khoảng 35%; tỷ lệ thanh niên mắc tật khúc xạ về mắt cũng giảm rõ rệt so với năm trước.

Thanh niên xã Bình Khánh sơ tuyển sức khỏe phục vụ tuyển quân năm 2027.

Theo Thượng tá Trịnh Xuân Tám, công tác tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều thuận lợi nhờ sự chỉ đạo thông suốt, kịp thời từ thành phố và vai trò của hệ thống chính trị cấp xã được phát huy. Việc bố trí sĩ quan về xã giúp công tác điều phối, thẩm định chuyên môn thuận lợi hơn. Với kinh nghiệm thực tiễn, cán bộ chủ động triển khai các phần việc, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

Sự chủ động ấy thể hiện ngay trong quá trình tổ chức khám sơ tuyển. Tại Trạm Y tế xã Bình Khánh, đội ngũ cán bộ y tế kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, mạch, huyết áp, thị lực và một số bệnh lý khác. Dù số lượng thanh niên đến khám đông, quá trình sơ tuyển vẫn được tiến hành chặt chẽ, nhịp nhàng, với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã. Qua sàng lọc sức khỏe ban đầu, Hội đồng NVQS xã nắm chắc nguồn công dân đủ điều kiện để gọi khám tuyển theo quy định.

Có mặt tại buổi sơ tuyển, Dương Khánh Đăng, sinh viên năm thứ tư, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm tự hào khi thực hiện trách nhiệm công dân. “Nhận được giấy gọi của địa phương, tôi đã sắp xếp thời gian về khám. Tôi mong muốn đủ điều kiện nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, sau đó trở về làm công việc chuyên môn”, anh Đăng cho hay.

Cùng với chuẩn bị các điều kiện sơ tuyển, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Bình Khánh cho biết, Ban CHQS xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, chấp hành Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn. Nội dung được phổ biến trực tiếp và thông qua hệ thống truyền thanh, các nền tảng số của địa phương, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

Việc chuẩn bị nguồn từ sớm, tổ chức sơ tuyển nghiêm túc là cơ sở để địa phương triển khai các bước tiếp theo, thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, bảo đảm “tuyển người nào chắc người đó”. Công tác này càng được chú trọng khi năm 2027, TP Hồ Chí Minh dự kiến chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ tăng 10% so với năm 2026. Được biết, thành phố ưu tiên tuyển chọn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nhà nước; con em cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số và công dân có trình độ đại học, cao đẳng nhằm góp phần xây dựng LLVT ngày càng chính quy, tinh nhuệ; phấn đấu tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên.