Nhiều bệnh truyền nhiễm cùng tăng ở TP.HCM, nguy cơ 'dịch chồng dịch'

Tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, trong khoảng hai tuần gần đây, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám và nhập viện tại khoa tăng gấp đôi so với trước. Nếu trước đây, khoa ghi nhận khoảng 20-30 bệnh nhi mỗi ngày thì hiện nay con số này tăng lên 40-50 trẻ/ngày.

Bệnh nhi điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Ngoài ra, khoa cũng ghi nhận khoảng 30-40 ca sốt xuất huyết mỗi ngày. Trong đó, khoảng 2/3 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo, cần được theo dõi sát để kịp thời phát hiện nguy cơ diễn tiến nặng.

Điển hình là trường hợp bệnh nhi P.N.T.N (7 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện vào ngày thứ hai của bệnh sốt xuất huyết nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm như nôn ói liên tục, nôn ra máu, đi ngoài phân đen và thất thoát huyết tương. Bé được điều trị bù dịch ngay khi nhập viện.

Tuy nhiên, do đáp ứng kém với các dịch truyền thông thường, bệnh nhi phải sử dụng dịch cao phân tử cùng những biện pháp điều trị chuyên sâu hơn. Bên cạnh đó, các bác sĩ sử dụng những biện pháp hỗ trợ nhằm hạn chế mất máu và kiểm soát tình trạng xuất huyết tiêu hóa.

Hiện tình trạng bệnh nhi đã ổn định, qua giai đoạn nguy kịch và đang hồi phục. Bé được sử dụng thuốc lợi tiểu để đào thải lượng dịch dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời đã bắt đầu ăn uống trở lại và dần cải thiện sức khỏe.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, phần lớn bệnh nhi nhập viện mắc tay chân miệng độ 2A, một tỷ lệ nhỏ ở độ 2B. Trong đó, khoảng 1/3 số bệnh nhi nhập viện đến từ các tỉnh, thành khác.

Đối với sốt xuất huyết, nhiều trẻ diễn tiến nặng với nhiều chủng virus khác nhau. Ngay cả khi trẻ đã nhập viện, bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp bởi hiện chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu để loại bỏ virus ngay lập tức.

“Trước tình hình nhiều bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh đường hô hấp cùng gia tăng, bệnh viện đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, thuốc và các phương tiện điều trị nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhi nặng.

Các phương tiện hỗ trợ điều trị như thở máy, lọc máu cùng những phương pháp điều trị chuyên sâu được chuẩn bị để ứng phó với các trường hợp sốt xuất huyết hoặc tay chân miệng diễn tiến nặng, kể cả bệnh nhi được chuyển từ tuyến dưới lên”, BS Dương nói.

Tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi ngày tiếp nhận thêm khoảng 3-4 trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đang điều trị cho khoảng gần 50 bệnh nhân sốt xuất huyết nội trú. Trong đó tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) có đến 6 trẻ phải đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền máu, hồi sức sốc và thực hiện các phương pháp điều trị đặc biệt.

Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, điều đáng lo là nhiều ca nặng được đưa đến bệnh viện khá muộn, khi bệnh nhân đã sốc nặng, thậm chí có tổn thương suy đa tạng. Nếu nhập viện sớm, cơ hội điều trị thành công và cứu sống người bệnh sẽ tốt hơn.

Không chủ quan với những dấu hiệu bệnh nhẹ

Theo bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến bệnh ở trẻ diễn tiến nặng là do sự chủ quan của phụ huynh. Với những triệu chứng quen thuộc như sốt, ho khò khè, nghẹt mũi… phụ huynh thường cho là các triệu chứng cảm cúm thông thường nên chưa đưa tới bệnh viện.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng.

“Tuy nhiên, việc phát hiện sớm, theo dõi sát diễn tiến và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế bệnh diễn tiến nặng. Đặc biệt, khi trẻ hết sốt nhưng không khỏe lên, xuất hiện đau bụng, nôn ói nhiều, lừ đừ, tay chân lạnh hoặc có dấu hiệu trụy mạch, suy hô hấp, cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện”, BS Quang cho biết

Trong bối cảnh, TP.HCM và các tỉnh thành lân cận đang trong những ngày mưa kéo dài, bác sĩ cảnh báo các mặt bệnh truyền nhiễm sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Trẻ mắc tay chân miệng cần được nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khỏe mạnh, theo dõi và tái khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Phụ huynh cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ dùng và môi trường sinh hoạt nhằm hạn chế virus lây lan.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ màn, loại bỏ vật dụng chứa nước đọng và giữ vệ sinh môi trường để phòng bệnh. Bên cạnh đó, vaccine phòng sốt xuất huyết Dengue là một biện pháp dự phòng tối ưu, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn về đối tượng và lịch tiêm phù hợp.

Tính từ ngày 28/9 đến ngày 4/10 (tuần 40), TP.HCM ghi nhận 1.505 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 40 là 37.369 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh. Trong tuần 40, TP.HCM cũng ghi nhận 1.673 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 47,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 40 là 38.463 ca. Các phường xã có số ca mắc tay chân miệng trên 100.000 dân cao bao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước. Bên cạnh đó, một số bệnh khác như hô hấp, đường tiêu hoá cũng có xu hướng gia tăng trong mùa mưa.