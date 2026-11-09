Nhiều bệnh nhân ung thư được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, sau 2 đợt chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến nay, bệnh viện đã triển khai xạ trị cho 15 bệnh nhân ung thư dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của các chuyên gia Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đáng chú ý, trong số này có 5 bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật VMAT (xạ trị điều biến thể tích theo cung). Đây là kỹ thuật xạ trị tiên tiến, hiện đại bậc nhất hiện nay, cho phép tập trung liều bức xạ vào khối u theo nhiều góc chiếu, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát khối u, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các mô và cơ quan lành xung quanh.

Sau 2 đợt chuyển giao gói kỹ thuật xạ trị từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đến nay, đã có 15 bệnh nhân ung thư tại Gia Lai được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Việc triển khai kỹ thuật xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai mở thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai và các địa phương lân cận. Thay vì phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến trên ở TP. Hồ Chí Minh, người bệnh có thể tiếp cận dịch vụ xạ trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm bớt chi phí đi lại, ăn ở cũng như những khó khăn trong quá trình điều trị kéo dài.

Theo kế hoạch, thời gian tới, với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và đồng hành chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sẽ tiếp tục mở rộng triển khai xạ trị, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của bệnh nhân ung thư.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong phát triển chuyên ngành ung bướu của bệnh viện, từng bước hoàn thiện các phương pháp điều trị ung thư tại chỗ, bên cạnh những kỹ thuật đã được triển khai như phẫu thuật, hóa trị và điều trị nhắm trúng đích.