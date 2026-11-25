Trong 5 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất, bất kể địa điểm tổ chức là địa phương nào, đoàn Hà Nội luôn dẫn đầu với số lượng huy chương áp đảo các địa phương, ngành khác. Các vận động viên tới từ Thủ đô luôn thể hiện sức mạnh ở nhiều bộ môn thi đấu.

Tuy nhiên, tại kỳ Đại hội này, vị thế của đoàn Hà Nội đang bị cạnh tranh quyết liệt từ đoàn TPHCM. Sau hợp nhất hành chính (thêm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng sự chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng và lợi thế tâm lý sân nhà, các vận động viên TPHCM không chỉ gây bất ngờ mà còn từng bước khẳng định vị thế số một của nền thể thao nước nhà.

Sáng 25/11, thống kê từ ban tổ chức cho thấy, đoàn TPHCM tiếp tục dẫn đầu ở bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội. Với 179 huy chương (66 HCV, 46 HCB, 67 HCĐ), áp đảo các mục huy chương. Trong khi đoàn Hà Nội vẫn giữ vị trí thứ 2 với 140 huy chương (53 HCV, 38 HCB, 49 HCĐ). Khoảng cách giữa hai đoàn không quá lớn và dự báo sẽ vẫn cạnh tranh quyết liệt tới ngày thi đấu cuối cùng.

Nhiều bất ngờ ở bộ môn bơi lội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BTC.

Bất ngờ lớn ở Đại hội mấy ngày qua là đoàn Quân đội vươn lên vị trí thứ 3 với 100 huy chương (31 HCV, 26 HCB, 43 HCĐ) sau khi liên tiếp giành thắng lợi môn bơi lội. Từng có ngày đoàn Quân đội không ở trong tốp 5 và việc vươn lên đứng thứ 3 là nỗ lực rất lớn. Trong đó, dấu ấn nổi bật là các vận động viên bơi lội. Nữ kình ngư Ánh Viên giành 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội) dù từng nghỉ thi đấu nhiều năm khiến nhiều người ngỡ ngàng hay Nguyễn Thuý Hiền mới 17 tuổi đã giành 5 HCV đã góp công vào vị thế của đoàn Quân đội.

Trong khi đó, đoàn Công an đã tạm thời tụt lại ở vị trí thứ 4 sau nhiều ngày liên tiếp nắm giữ vị trí thứ 3. Với 76 huy chương (28 HCV, 17 HCB, 31 HCĐ), đoàn Công an vẫn sẽ cạnh tranh quyết liệt để trở lại tốp 3 trong những ngày thi đấu tới.

Đông đảo người dân tới cổ vũ môn đua xe đạp. Ảnh: N.Huy.

Ngoài những bất ngờ ở nhóm đầu, các vị trí tiếp theo cũng có một số bất ngờ đáng chú ý khi đoàn Cần Thơ và đoàn Hải Phòng đổi chỗ cho nhau. Hiện Hải Phòng xếp thứ 5 với 47 huy chương (20 HCV, 12 HCB, 15 HCĐ), trong khi Cần Thơ ở vị trí thứ 6 với 50 huy chương (19 HCV, 10 HCB, 21 HCĐ). Các vị trí tiếp theo là sự cạnh tranh giữa Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên…

Không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TPHCM còn lan toả tới đời sống cộng đồng cư dân. Hình ảnh người dân cổ vũ vận động viên bơi lội ở Nhà thi đấu Phú Thọ, đoàn đua xe đạp tại Cần Giờ hay các môn bóng chuyền bãi biển, Canoeing... hay lọt xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội đã góp phần lan toả thể thao lành mạnh tới cộng đồng.