Nhiều bất cập được chỉ ra khi kiểm tra bếp ăn trường học tại Quảng Trị

Trao đổi với Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hoàn thành và có báo cáo công tác giám sát, rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị thành lập các đoàn chuyên ngành, liên ngành kiểm tra trực tiếp tại các bếp ăn, căng tin trường học. Ảnh: Đ.T.

Cụ thể, đoàn giám sát liên ngành tiến hành rà soát 223 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể. Trong đó, 220 cơ sở đang tổ chức ăn bán trú, 3 cơ sở chưa triển khai.

Kết quả giám sát cho thấy, phần lớn các trường học đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bếp ăn. Các cơ sở cơ bản thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định. 100% cán bộ quản lý và người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn đã được khám sức khỏe định kỳ, tập huấn và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Kết quả giám sát cho thấy, phần lớn các trường học đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bếp ăn. Ảnh: Hùng Trần.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát nguồn gốc thực phẩm còn nhiều hạn chế. Phần lớn đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho trường học chưa được chính quyền cấp xã rà soát, đánh giá, thẩm định theo yêu cầu tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều hợp đồng cung cấp rau, củ, quả, thịt, cá, trứng mới chỉ được ký giữa nhà trường với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, chưa có đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. Một số hợp đồng còn thiếu giấy kiểm dịch thú y, bản tự công bố chất lượng sản phẩm hoặc xác nhận cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về cơ sở vật chất, một số bếp ăn sử dụng lâu năm bị bong tróc tường, trần, ẩm mốc, dột nước khi mưa. Khu vực sơ chế, chế biến và chia suất ăn chật hẹp, hệ thống thoát nước chưa bảo đảm, có nơi xảy ra tình trạng ứ đọng nước.

Tại các địa bàn miền núi, nhiều điểm trường không tổ chức được bếp ăn riêng nên phải vận chuyển thức ăn đã chế biến từ bếp chính đến các điểm lẻ. Một số điểm trường cách trung tâm 10-20km đường núi. Việc vận chuyển thức ăn bằng phương tiện thô sơ, thiếu thiết bị bảo quản chuyên dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh.

Vẫn còn nhiều bất cập tồn tại ở bếp ăn tập thể. Ảnh: Hùng Trần.

Nguồn nước phục vụ chế biến cũng tiềm ẩn rủi ro. Nhiều trường sử dụng nước giếng khoan qua hệ thống lọc, một số cơ sở chưa xét nghiệm chất lượng nước định kỳ do thiếu kinh phí.

Một số trường thiếu nhân viên y tế, cấp dưỡng và bảo mẫu. Giáo viên phải kiêm nhiệm công tác y tế, trong khi nhân viên cấp dưỡng chủ yếu làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, thu nhập thấp.

Trước những tồn tại trên, Sở Y tế Quảng Trị kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp bếp ăn và công trình nước sạch, ưu tiên các trường miền núi, vùng khó khăn.

Đồng thời đề nghị chính quyền cấp xã khẩn trương rà soát, thẩm định các đơn vị cung cấp thực phẩm, tăng cường kiểm tra nguồn nguyên liệu và hoạt động bếp ăn trường học.

Yêu cầu các cơ sở giáo dục phải hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kiểm nghiệm chất lượng nước, khắc phục hạ tầng xuống cấp và sử dụng thiết bị bảo quản chuyên dụng khi vận chuyển suất ăn đến các điểm trường lẻ.