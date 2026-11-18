Đây không chỉ là món quà dành tặng người dân, hoạt động này còn mang theo thông điệp về quyền được tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị di sản của dân tộc.

Các bảo tàng mở cửa miễn phí Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là cơ hội để công chúng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa. Ảnh: TÙNG LÊ

Cơ hội để hưởng thụ văn hóa

Việc miễn phí vé tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích và danh thắng trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa cho người dân. Chính sách này được cụ thể hóa tại Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, với danh sách các địa điểm được miễn phí tham quan trên cả nước.

Tuy nhiên, việc miễn phí không đơn thuần dừng ở chuyện bỏ một khoản tiền vé. Đó còn là cơ hội để những người vốn ít có điều kiện đến bảo tàng, những gia đình muốn đưa con trẻ đi tìm hiểu lịch sử, những bạn trẻ yêu nghệ thuật nhưng chưa có dịp khám phá các bộ sưu tập được lưu giữ trong các thiết chế văn hóa có thêm động lực để bước vào những không gian ấy.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ngày 24.11, công chúng sẽ được miễn phí vé tham quan, có cơ hội thưởng thức những tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, tìm hiểu hành trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam qua các thời kỳ. Từ hội họa, điêu khắc đến mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật truyền thống, mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh những lát cắt của lịch sử, đời sống và tâm hồn người Việt.

Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng tăng cường kết nối với cộng đồng, nhìn nhận rõ hơn nhu cầu tiếp cận và hưởng thụ văn hóa của người dân. Khi rào cản về chi phí được tháo gỡ, các gia đình có thêm điều kiện đưa con em đến tìm hiểu lịch sử; học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận những nguồn tư liệu trực quan, còn người trẻ có thể khám phá những giá trị nghệ thuật, văn hóa mà trước đó chưa có dịp trải nghiệm.

(PGS.TS ĐỖ VĂN TRỤ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam)

TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, “việc mở cửa miễn phí trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo nhân dân. Qua đó, công chúng, đặc biệt là người trẻ và các gia đình, có thêm cơ hội tiếp cận, thưởng thức mỹ thuật, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc. Bảo tàng mong muốn khuyến khích người dân chủ động tìm đến các không gian văn hóa, để bảo tàng thực sự trở thành điểm đến gần gũi, thân thiện và gắn bó với cộng đồng”. Đây cũng là dịp để bảo tàng tiếp tục phát huy vai trò không chỉ là nơi lưu giữ, bảo quản các tác phẩm mỹ thuật mà còn là địa chỉ giáo dục thẩm mỹ, nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và kết nối công chúng với di sản mỹ thuật dân tộc.

Trong khi đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mở cửa miễn phí trong ngày 24.11, với thời gian đón khách buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h30 đến 17h. Đặc biệt, nhân dịp này, Bảo tàng tổ chức trưng bày chuyên đề “Mùa Đông lịch sử 1946” tại số 216 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về mùa Đông lịch sử năm 1946 sẽ đưa người xem trở lại thời khắc đặc biệt của dân tộc, khi lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến vang lên, mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập. Qua câu chuyện của hiện vật, lịch sử không chỉ hiện lên như những sự kiện đã qua mà còn gợi nhắc về ý chí, bản lĩnh và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ người Việt Nam.

TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, thông qua hoạt động mở cửa miễn phí trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Bảo tàng mong muốn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, nâng cao hiểu biết lịch sử, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo TS Nguyễn Văn Đoàn, trong thời gian tới, bảo tàng cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng bảo quản, nghiên cứu và truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đó là con đường để bảo tàng thực sự phát huy vai trò “một trường học tốt về lịch sử cách mạng”, làm cho di sản văn hóa Việt Nam, di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sống động, gần gũi và có sức dẫn dắt trong đời sống văn hóa hôm nay.

Cũng tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh miễn phí vé tham quan ngày 24.11. Đây là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày. Cùng với đó, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch miễn phí vé tham quan đối với khách quốc tế trong ngày này, góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Ở mỗi bảo tàng, một câu chuyện riêng sẽ được mở ra. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đưa công chúng đến với đời sống văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên là nơi khám phá những sắc thái văn hóa, phong tục, tập quán và kho tàng di sản của các cộng đồng dân tộc. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam kể câu chuyện về vai trò, vị thế và những đóng góp của phụ nữ trong lịch sử cũng như đời sống đương đại. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giúp người xem hiểu hơn về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ở phía Nam, Dinh Độc Lập tiếp tục là điểm đến giàu ý nghĩa lịch sử, nơi lưu giữ những dấu mốc quan trọng của đất nước. Tại Khánh Hòa, Bảo tàng Hải Dương học và Bảo tàng Yersin mở ra những câu chuyện về biển cả, khoa học và hành trình khám phá thiên nhiên.

Kết nối bền vững với di sản

Từ những bộ sưu tập mỹ thuật, hiện vật lịch sử đến không gian văn hóa của các cộng đồng dân tộc, mỗi bảo tàng đều mang trong mình một câu chuyện riêng về đất nước và con người Việt Nam.

Đánh giá cao việc các di tích, bảo tàng mở cửa miễn phí trong Ngày Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Trụ cho rằng, việc này tạo điều kiện để những câu chuyện văn hóa được kể rộng rãi hơn, đến với nhiều nhóm công chúng hơn, thay vì chỉ hiện diện trong không gian trưng bày và chờ đợi người xem tìm đến. “Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng tăng cường kết nối với cộng đồng, nhìn nhận rõ hơn nhu cầu tiếp cận và hưởng thụ văn hóa của người dân. Khi rào cản về chi phí được tháo gỡ, các gia đình có thêm điều kiện đưa con em đến tìm hiểu lịch sử, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận những nguồn tư liệu trực quan, còn người trẻ có thể khám phá những giá trị nghệ thuật, văn hóa mà trước đó chưa có dịp trải nghiệm”, ông Trụ chia sẻ…

Tuy nhiên, để bảo tàng thực sự trở thành điểm đến thường xuyên, việc miễn phí vé trong một ngày cần được nhìn nhận như điểm khởi đầu cho quá trình kết nối lâu dài với công chúng. Bên cạnh chính sách tạo điều kiện tiếp cận, các bảo tàng cần tiếp tục đổi mới cách thức trưng bày, kể chuyện bằng hiện vật, ứng dụng công nghệ, tổ chức hoạt động trải nghiệm và giáo dục di sản phù hợp với từng nhóm khách tham quan. Một không gian bảo tàng hấp dẫn không chỉ nằm ở số lượng hiện vật được lưu giữ mà còn ở khả năng giúp công chúng hiểu, cảm nhận và tìm thấy sự gắn bó với những giá trị được trao truyền. Điều này càng có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh các hình thức tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng, bảo tàng cần tạo ra những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để lịch sử, văn hóa không còn là những kiến thức nằm trên trang sách. Được trực tiếp quan sát một hiện vật, tìm hiểu câu chuyện phía sau một tác phẩm nghệ thuật hay khám phá phong tục của một cộng đồng dân tộc là những trải nghiệm có khả năng khơi gợi sự tò mò, tình yêu và ý thức gìn giữ di sản một cách tự nhiên.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 không chỉ mang ý nghĩa của một ngày hội với những hoạt động miễn phí, mà còn mở ra cơ hội để mỗi người nhìn nhận văn hóa như một phần gần gũi, thiết yếu của đời sống. Từ một chuyến tham quan bảo tàng, một lần tìm hiểu di tích hay một cuộc gặp gỡ với những giá trị lịch sử, mỗi người có thể thêm hiểu về cội nguồn, thêm trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.