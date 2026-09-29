Nhiều bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị mua chuộc

Sáng 29/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tiến (điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, bị cáo biết bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) trong thời gian điều trị bắt buộc tại khoa này.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tại đây, Mai Anh thường xuyên sử dụng điện thoại di động và nhiều lần ra khỏi khoa và viện không đúng quy định. Thế nhưng, Tiến không báo cáo sự việc theo quy định mà còn nhiều lần mở cửa cho Mai Anh ra khỏi khoa. Đổi lại, Tiến được Mai Anh cho tiền.

Bị cáo Tiến thừa nhận, từ tháng 2 đến tháng 5/2025, mỗi tháng bị cáo nhận 2 triệu đồng của Mai Anh. Đầu tháng 6/2025, Tiến được chia hơn 4 triệu đồng. Đây là số tiền mà Mai Anh và các bệnh nhân của khoa ủng hộ nhân viên đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4/6/2025, Tiến tiếp tục nhận 5 triệu đồng từ Mai Anh tại buồng chữa bệnh của Mai Anh.

Trước bục khai báo, bị cáo Tạ Văn Minh Giáp (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, bị cáo có biết việc Mai Anh nhiều lần trốn khỏi viện nhưng không báo cáo theo quy định, sau đó Giáp nhiều lần nhận tiền của Mai Anh để bỏ qua các sai phạm.

Đầu tháng 6/2025, Giáp được nhận hơn 4 triệu đồng từ số tiền Mai Anh và các bệnh nhân của khoa ủng hộ nhân viên đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4/6/2025, Giáp nhận 33 triệu đồng của Mai Anh, trong đó bị cáo hưởng 5 triệu đồng, còn lại chuyển cho các điều dưỡng khác.

Theo lời khai của Giáp, Mai Anh đã trực tiếp hoặc thông qua người khác đưa cho Giáp mỗi tháng từ 3 đến 5 triệu đồng. Trong 6 tháng, Giáp nhận 20 triệu đồng của Mai Anh.

Khai trước tòa, bị cáo Đinh Thị Thủy (bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) cho biết, bị cáo nhiều lần nhận tiền của Mai Anh với các lý do “Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi”, “Đi nghỉ mát”…

Bị cáo Thủy đã nhận 27 triệu đồng từ Mai Anh để tạo điều kiện cho chồng Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông ra khỏi viện dễ dàng.

Về chuyến đi nghỉ mát được bị cáo Mai Anh tài trợ, Thủy khai, khi đến Sầm Sơn có gặp vợ chồng Mai Anh. Dù biết hai người này đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc tại viện nhưng Thủy không báo cáo theo quy định…

Bị cáo Tạ Thị Ngọc (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ) cũng thừa nhận nhiều lần được Mai Anh đưa tiền theo hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản. Tổng số tiền bị cáo Ngọc nhận được từ Mai Anh hơn 14 triệu đồng.

Sau khi Mai Anh quay trở lại Khoa điều trị bắt buộc nữ, Ngọc nhiều lần tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi viện và thông báo cho Mai Anh khi có đợt kiểm tra. Ngọc tạo điều kiện cho Mai Anh tự do đi lại trong khoa, sinh hoạt không đúng quy định đối với bệnh nhân.

Thậm chí, Ngọc còn cho chồng của Mai Anh vào ở cùng, ăn uống, mở nhạc tại phòng bệnh và nhiều lần nhận tiền để mua đồ hộ Mai Anh. Đổi lại, Ngọc được Mai Anh cho hưởng lợi ích vật chất hoặc cho vay tiền. Bị cáo Ngọc bị cáo buộc nhận hơn 14 triệu đồng từ Mai Anh.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh, SN 1979, là lao động tự do, có 7 tiền án, chủ yếu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giai đoạn 2009-2023, là chủ mưu, cầm đầu vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang được TAND TP Hà Nội xét xử.

Thời điểm đang bị điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh bị cáo buộc thao túng đội ngũ nhân viên tại đây để có thể tự do ra ngoài bất cứ khi nào muốn, đưa chồng, con và người giúp việc vào ở cùng trong phòng điều trị với tiện nghi như khách sạn.

Trong vụ án này, Mai Anh bị truy tố về ba tội: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".