Nhiệt huyết tuổi trẻ vì sức khỏe cộng đồng người Việt tại Nga

Bác sĩ nội trú phẫu thuật tim mạch Lê Thị Thùy Linh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Nhiều bà con kiều bào gác lại những lo toan mưu sinh thường nhật để đến tham dự buổi chuyên đề “Vì sức khỏe cộng đồng người Việt Nam tại Nga". Đây là chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa do Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức.

Được thành lập từ tháng 2/2026 với tinh thần "Kết nối-Chia sẻ-Phát triển-Cống hiến", Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ quy tụ những gương mặt sinh viên, học viên y dược xuất sắc đang học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga.

Trong buổi sinh hoạt này, nhiều bác sĩ trẻ khiến chúng tôi không khỏi ấn tượng. Đó là Phan Tuấn Cường, Chủ nhiệm trẻ tuổi của Câu lạc bộ, đồng thời là một bác sĩ chuyên ngành chấn thương chỉnh hình.

Tất cả chăm chú lắng nghe chia sẻ của các bác sĩ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Tranh thủ vài phút trước giờ khai mạc, Cường vừa rà soát lại tập tài liệu chương trình, vừa chia sẻ với chúng tôi về Câu lạc bộ của mình. Y khoa vốn là một ngành học vô cùng vất vả và khắc nghiệt, với lưu học sinh tại Nga thì khó khăn ấy còn tăng lên gấp bội.

"Thế nhưng, nhìn thấy cảnh bà con mình đau ốm mà không biết tiếng để đi bệnh viện, hay vì áp lực mưu sinh mà giấu bệnh, anh em tụi em xót xa lắm. Chúng em nhận ra rằng, nếu mỗi người trẻ biết vận dụng tri thức mình đang học một cách tích cực để đóng góp cho cộng đồng thì giá trị mang lại là vô cùng to lớn. Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ ra đời không gì ngoài sứ mệnh đưa kiến thức y học đến gần hơn với đời sống, giúp bà con chủ động bảo vệ chính mình", Cường nói.

Theo Cường, một buổi tư vấn trực tiếp chỉ là điểm khởi đầu. Anh trăn trở làm sao để gieo vào lòng mỗi người ý thức về trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và của tập thể.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ ﻿Thầy thuốc trẻ Phan Tuấn Cường. (Ảnh: THÙY VÂN)

Rồi bạn Lê Thị Thùy Linh - bác sĩ nội trú phẫu thuật tim mạch, suốt buổi trò chuyện luôn nhấn mạnh đến vai trò của hoạt động y tế cộng đồng. Linh cho rằng y tế cộng đồng không chỉ là chữa bệnh mà là làm cho cộng đồng khỏe mạnh hơn bằng cách nâng cao nhận thức về sức khỏe.

"Ở Nga, em học được cách y tế dự phòng được đặt lên hàng đầu: Khám sàng lọc, tiêm chủng, giáo dục sức khỏe. Khi phục vụ cộng đồng người Việt, em nhận ra nhiều người lao động, du học sinh, gia đình Việt kiều thường ngại đi khám vì rào cản ngôn ngữ, thủ tục, chi phí.

Công tác y tế cộng đồng vì thế phải là cầu nối: Tư vấn bằng tiếng Việt, hướng dẫn thủ tục, giải thích bệnh tật một cách dễ hiểu, và quan trọng nhất là tạo niềm tin. Phục vụ nhân dân, với em, bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy và vì trách nhiệm quan trọng của bác sĩ là cứu người", Linh chia sẻ.

Buổi sinh hoạt chuyên đề còn có sự tham dự của các bậc bác sĩ "lão làng" của cộng đồng. ﻿(Ảnh: THÙY VÂN)

Nội dung chính của buổi chuyên đề vì thế xoay quanh những căn bệnh thời đại nhưng lại rất dễ bị xem nhẹ trong môi trường làm việc bận rộn, như bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, các bác sĩ trẻ cũng có những bài hướng dẫn sơ cứu những tai nạn thường ngày hay làm sao để không đau cơ xương khớp.

Bác sĩ Nịnh Quang Huy, nghiên cứu sinh nội tim mạch tại Đại học Y khoa Quốc gia Pirogov mở đầu bằng một hình ảnh ví von rất bình dị để các bác, cô chú ở chợ có thể hiểu được: "Cơ thể chúng ta chạy bằng một máy bơm là trái tim, còn mạch máu là hệ thống ống nước. Khi áp lực quá mạnh, ống nước sẽ nứt vỡ".

Bác sĩ Nịnh Quang Huy với chuyên đề về bệnh tăng huyết áp. (Ảnh: THÙY VÂN)

Bác sĩ Huy chỉ rõ, bà con tiểu thương tại chợ Sadovod đối mặt với rủi ro rất cao do khí hậu mùa đông Nga lạnh giá làm co thắt mạch đột ngột, cộng thêm áp lực mưu sinh, thiếu ngủ và thói quen ăn uống nhiều muối từ mì tôm, đồ hộp, hay uống vodka để giữ ấm.

Bác sĩ hướng dẫn bà con áp dụng cách đo huyết áp đúng cách, ăn uống giảm muối, cách vận động hợp lý hay từ bỏ thói quen rượu bia...

Sau chuyên đề của bác sĩ Huy, bác sĩ Lê Thị Thùy Linh đã đi sâu vào chuyên đề "Vì một trái tim khỏe". Bác sĩ Linh cảnh báo những biến chứng nguy hiểm của việc không kiểm soát tốt huyết áp, béo phì và đái tháo đường - những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thương mạch vành, suy tim, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Bác sĩ đã hướng dẫn bà con nhận diện cơn đau thắt ngực điển hình cảm giác bóp nghẹt lan lên hàm, vai, cánh tay và quy trình xử trí khẩn cấp.

Câu lạc bộ trao Thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình. (Ảnh: THÙY VÂN)

Giữa giờ nghỉ, tôi lại gần Linh hỏi nhỏ: "Học y bằng tiếng Việt đã khó, học và làm việc bằng tiếng Nga tại các bệnh viện lớn ở đây chắc hẳn áp lực lắm phải không em?". Cô nở nụ cười hiền nhưng ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị: "Khó chứ chị, nhưng bọn em vẫn phải cố gắng thôi ạ. Em đã học 10 năm ở đây rồi".

Câu nói ngắn gọn của Linh khiến tôi hiểu ra, đằng sau sự tự tin, lưu loát khi tư vấn cho bà con hôm nay là cả một thập kỷ thanh xuân đối mặt với hàng nghìn trang sách chuyên ngành bằng tiếng Nga, những ca trực thâu đêm và cả những rào cản ngôn ngữ, văn hóa đã được vượt qua bằng nghị lực phi thường.

Bà con tiểu thương chăm chú lắng nghe các chia sẻ của các bác sĩ. (Ảnh: THÙY VÂN)

Điều đáng trân trọng ở các bác sĩ trẻ, người đã đi làm, người còn đang đi học, nhưng ai cũng mang tâm thế của một người con, một người cháu, từ xưng hô các bạn luôn đặt mình ở vị trí người sẵn sàng giúp đỡ.

Như các bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Trường, bác sĩ Hồi sức cấp cứu, nghiên cứu sinh năm thứ ba ngành hô hấp nhiệt tình hướng dẫn sơ cứu những tai nạn thường ngày, trong đó lấy những thí dụ cụ thể của những bà con tiểu thương ở chợ. Và bác sĩ Phan Tuấn Cường, cũng giúp bà con đề phòng bệnh mà nhiều người ngồi nhiều ở chợ hay mắc phải đó là làm sao để không đau cơ xương khớp.

Sự tận tụy của các bác sĩ trẻ đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ nhiệt thành từ các thế hệ đi trước trong cộng đồng.

Đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga trao bằng khen tặng các cá nhân đóng góp cho Chương trình Vì sức khỏe cộng đồng người Việt tại Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga, bà Phạm Thị Thúy Quỳnh chia sẻ với chúng tôi niềm tự hào khi nhìn thấy thế hệ trẻ đang trở thành chiếc cầu nối giúp bà con tiếp cận sâu hơn với nền y tế nước bạn.

Bà Quỳnh bày tỏ: "Cộng đồng mình ở đây về ngôn ngữ giao tiếp còn nhiều hạn chế. Nhìn các cháu tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Nga giờ là bản ngữ, mang kiến thức y khoa đi phòng, chữa bệnh cho bà con, chúng tôi xúc động lắm. Mong rằng y tế cộng đồng ngày càng phát triển vững vàng để chăm sóc tốt hơn cho thế hệ kiều bào đã sang đây sinh sống vài chục năm".

Anh Lê Xuân Tiến trả lời phỏng vấn truyền hình. (Ảnh: THÙY VÂN)

Đồng hành sát cánh cùng chương trình còn có những tấm lòng vàng như anh Lê Xuân Tiến, chủ nhà hàng Sơn Hà, người đã không ngần ngại hỗ trợ toàn bộ địa điểm, cơ sở vật chất để buổi sinh hoạt diễn ra trọn vẹn.

Anh Tiến chia sẻ: "Thấy các em, các cháu sinh viên bận rộn học hành mà vẫn lặn lội đến tận chợ lo cho sức khỏe bà con, tôi giúp được cái gì là giúp hết mình. Cửa hàng Sơn Hà luôn sẵn sàng mở cửa đồng hành cùng các cháu để lan tỏa những điều tốt đẹp này, giúp cộng đồng mình ngày càng khỏe mạnh, vững vàng hơn nơi đất khách".

Buổi sinh hoạt khép lại khi trời đã tối mịt của ngày đầu mùa đông tuyết rơi, nhưng những nụ cười, những trao đổi tư vấn của bác sĩ trẻ cho kiều bào, và những số điện thoại tư vấn kết nối đã mở ra một hành trình mới. Ở nơi cách xa Tổ quốc hàng nghìn dặm, tình đồng bào và ngọn lửa nhiệt huyết của những thầy thuốc trẻ đã sưởi ấm và bảo vệ những trái tim Việt giữa lòng nước Nga xa xôi.