Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục ở mức cao kỷ lục

Một hồ chứa khô cạn ở Miryang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

WMO đưa ra dự báo trong báo cáo về tình trạng khí hậu toàn cầu công bố ngày 9/11, nhân dịp khai mạc Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31). Theo báo cáo, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn 1,47 ± 0,13 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900), tương đương các năm 2023 và 2025, chỉ thấp hơn mức 1,55 độ C của năm 2024 - năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Hiện tượng El Nino, với đặc trưng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương cao hơn bình thường, đang góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu khoảng 0,1-0,2 độ C và được dự báo kéo dài ít nhất đến tháng 2/2027. Đáng chú ý, các đại dương tiếp tục tích tụ nhiệt với tốc độ ngày càng nhanh.

Lượng nhiệt tích trữ trong các tầng nước biển ở độ sâu 2.000 m dự kiến tăng thêm 19 ± 11 ZJ (zetta-joule) trong năm 2025 so với năm trước, thiết lập mức cao kỷ lục mới và tiếp tục tăng trong năm 2026. Mực nước biển toàn cầu trong giai đoạn tháng 6-8/2026 cũng đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc bằng vệ tinh năm 1993.

Tốc độ dâng mực nước biển trung bình hằng năm tăng từ 2,4 mm trong giai đoạn 1993-2002 lên 3,9 mm trong giai đoạn 2017-2026. Bên cạnh tác động của băng tan và sự giãn nở nhiệt của nước biển, El Nino cũng góp phần làm gia tăng mực nước biển thông qua những thay đổi trong phân bố lượng mưa tại khu vực nhiệt đới Tây Thái Bình Dương.

Sông băng tại Gletsch, Thụy Sĩ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tình trạng suy giảm các sông băng trên toàn cầu cũng tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Riêng năm 2025, khoảng 408 ± 132 gigaton băng đã tan chảy, đủ để làm mực nước biển dâng thêm khoảng 1 mm. Kể từ năm 1975, tổng lượng băng sông băng bị mất ước tính khoảng 9.583 ± 1.211 gigaton, tương đương mức tăng mực nước biển khoảng 26,4 mm.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cảnh báo 4 năm gần đây, tính cả năm 2026, nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc cách đây 177 năm; trong khi lượng nhiệt tích trữ trong đại dương liên tục lập kỷ lục trong 10 năm qua. Theo bà Saulo, El Nino hiện tại có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Lượng nhiệt được giải phóng từ các đại dương ấm lên sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm tới.

Theo KMA, rất có khả năng Hàn Quốc cũng sẽ phá kỷ lục nhiệt độ của mình trong năm nay. Tại Hàn Quốc, nhiệt độ trung bình trong 10 tháng đầu năm nay đạt 15,5 độ C, cao thứ hai trong cùng kỳ, chỉ sau năm 2024 (16,2 độ C). Năm cao thứ 3 là năm 2025 (15,5 độ C).

KMA cho rằng biến đổi khí hậu đang tiếp tục diễn biến phức tạp, với các biểu hiện ngày càng rõ nét như nhiệt độ toàn cầu tăng cao, đại dương tích tụ nhiệt, mực nước biển dâng và băng sông băng suy giảm. Đây là những thách thức lớn đối với nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường hành động thực chất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực thích ứng của các quốc gia.