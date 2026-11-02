Nhiệt độ tháng 10 lập kỷ lục, El Niño duy trì cường độ rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ C; một số nơi ở Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Hình 1: (a) Chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng tại các trạm (0C) và (b) chuẩn sai nhiệt độ trung bình toàn quốc tháng 10/2026.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình tháng 10 trên phạm vi toàn quốc đạt 26,3 độ C, cao hơn 1,74 độ C so với trung bình nhiều năm. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Trong tháng, có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đặc biệt, 98 trạm có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử, trong đó 87 trạm thuộc khu vực Bắc Bộ.

Nhận định về xu thế khí hậu từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng El Niño có xác suất duy trì ở mức rất cao, khoảng 96%. Trong đó, xác suất El Niño đạt cường độ mạnh là 4%.

Nhiệt độ trung bình tháng 11/2026 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Về lượng mưa, trong tháng 11/2026, Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ xấp xỉ mức trung bình. Trong khi đó, Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn từ 20-40%.

Sang tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20 mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình. Từ Quảng Trị đến TP. Huế, lượng mưa thấp hơn từ 20-40 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có lượng mưa thấp hơn từ 10-20 mm.

Tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30 mm, riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng ít mưa.

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, đổ bộ vào đất liền nước ta, được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ có 2,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn trung bình. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh nhưng thời gian không kéo dài.

Đáng lưu ý, trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Dù vậy, lượng mưa tại nhiều nơi ở Trung Bộ có nguy cơ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn trên diện rộng có xu hướng giảm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, trong thời kỳ này, trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.