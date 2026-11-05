Nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống đến 16 độ C vào cuối tuần này

Nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc có thể xuống 16-19 độ C. Ảnh minh họa.

Thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ đêm nay (5-11) sang ngày 6-11, khu vực miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên thời tiết có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng ngày 8, 9-11, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn được nhận định sẽ gây mưa, mưa rào và dông. Từ ngày 9-11, vùng núi trời chuyển rét; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả thành phố Hà Nội), từ đêm 9-11 bắt đầu rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Do tác động cộng hưởng của không khí lạnh mạnh ở tầng thấp kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao tương tác với địa hình, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 10 đến 14-11 dự kiến có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày 7, 8-11 và từ khoảng ngày 11 đến 14-11, thời tiết có mưa rào rải rác về chiều tối, có nơi có dông.