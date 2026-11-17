Hà Nội sắp bước vào đợt rét mới. Ảnh minh họa

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ sáng 17-11 cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến khoảng trưa chiều ngày 18-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 18-11, trên địa bàn thành phố dự kiến có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

“Từ đêm 18-11, trời Hà Nội chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt trên địa bàn thành phố có thể xuống đến 15-17 độ C”, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đưa ra nhận định.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo về nền nhiệt độ tại một số xã, phường trong ngày và đêm 18-11. Cụ thể tại Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Phú Xuyên và Vân Đình, nhiệt độ dao động từ 18-20 độ C.

Tại một số xã, phường khác, nhiệt độ trong ngày và đêm 18-11 được nhận định sẽ thấp hơn, dao động từ 17-19 độ C. Các địa phương trong nhóm này gồm: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh , Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc và Xuân Mai.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo: Trời rét sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt người già và trẻ em. Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây mưa dông; cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.