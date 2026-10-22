Nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ do có không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có dông do tác động kết hợp của không khí lạnh yếu và trường gió Đông đến Đông Nam ở độ cao khoảng 1.500-5.000m.

Do lượng mưa không lớn, diện mưa không rộng nên nền nhiệt tại các khu vực trên chỉ giảm 1-2 độ C. Từ sau ngày 22/10, mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại vào dịp cuối tuần.

Nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ do đợt không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng biển phía đông bắc gió sẽ mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh do ảnh hưởng siêu bão ngoài Thái Bình Dương. Sóng biển cao 3-6m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao có lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.