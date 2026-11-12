Nhiệt độ Hà Nội và các khu vực trong cả nước hôm nay, 12/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ sáng sớm đến hết ngày 12/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 12/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Nam Quảng Trị và Tp. Huế) có mưa rào và dông rải rác, riêng Tp. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.