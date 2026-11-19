Sau những ngày nắng ráo, nhiệt độ trưa chiều có thời điểm vượt 30 độ C, Hà Nội bất ngờ chuyển rét trong sáng 19/11 khi không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ giảm xuống 18 độ C, kèm theo gió lạnh khiến người dân phải mặc thêm áo ấm khi ra đường.

Sáng sớm 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Cùng với đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 18-21 độ C.

Ghi nhận thời tiết Hà Nội sáng 19/11, nhiệt độ sáng sớm giảm xuống khoảng 18 độ C, kèm theo gió lạnh.

Sự thay đổi thời tiết rõ rệt sau những ngày nắng ấm khiến nhiều người cảm nhận rõ cái rét khi bắt đầu ngày mới.

Ghi nhận vào khoảng 7h30, nhiều người dân khi di chuyển trên đường đã mặc kín áo khoác, quấn khăn len để chắn gió.

Không ít người phải mặc thêm áo mưa nhằm hạn chế gió lạnh khi di chuyển bằng xe máy.

Nhiều phụ huynh đưa con đến trường cũng chủ động chuẩn bị trang phục giữ ấm.

Trẻ nhỏ được mặc áo ấm, đội mũ, đeo khẩu trang kín khi ra đường để tránh gió lạnh.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C; vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết có lúc có mưa, trời rét.