Rạn san hô Great Barrier tại Queensland, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Tình trạng này nghiêm trọng tới mức giới khoa học buộc phải mở rộng thang đo theo dõi sóng nhiệt biển thêm 3 độ C, đồng thời cảnh báo hiện tượng đại dương nóng lên kỷ lục đang đặt rạn san hô Great Barrier, Di sản Thiên nhiên Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, trước nguy cơ hứng chịu đợt tẩy trắng diện rộng thứ 7 chỉ trong vòng một thập kỷ.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự báo dài hạn do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) phối hợp với Cục Khí tượng Australia (BOM) công bố cho thấy nhiệt độ đại dương tại nhiều khu vực ven biển thuộc các bang Queensland, New South Wales, Tasmania và Vùng Lãnh thổ phía Bắc sẽ cao hơn mức trung bình khoảng 2 độ C trong giai đoạn tới. Riêng vùng biển phía Đông Nam và bang Tasmania dự kiến nóng hơn từ 2,5 đến 3 độ C vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027 trước khi lan dần lên phía Bắc, đẩy một số khu vực thuộc biển San Hô và biển Tasman tới ngưỡng nhiệt cao nhất kể từ năm 2016. Các nhà khoa học chỉ ra rằng tác động cộng hưởng của biến đổi khí hậu và hình thái thời tiết El Nino, vốn gây ra điều kiện ít mây, ít mưa và lặng gió khiến nhiệt lượng tích tụ nhanh ở vùng nước nông, đang tạo áp lực nhiệt kéo dài lên san hô. Tiến sĩ Alistair Hobday, nhà nghiên cứu trưởng của CSIRO, nhận định xu hướng nóng lên của đại dương buộc giới chuyên gia phải nới rộng biên độ thang đo cảnh báo.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi nhiệt độ đại dương toàn cầu liên tiếp lập kỷ lục trong năm 2026, với tháng 10 vừa qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất lịch sử (cao hơn 1,05 độ C so với trung bình). Mặc dù hệ thống dự báo sóng nhiệt biển giúp nhà chức trách sớm tăng cường quan trắc, kiểm soát sao biển gai ăn san hô và thử nghiệm các giống san hô chịu nhiệt, song Hiệp hội Bảo tồn Biển Australia (AMCS) cho rằng chỉ theo dõi thôi là chưa đủ. Tổ chức này kêu gọi Bộ trưởng Môi trường Australia Murray Watt nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, coi tình trạng tẩy trắng san hô nghiêm trọng là một thảm họa thiên nhiên.

Hiện các cơ quan chức năng Australia đang áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý và bảo vệ rạn san hô quanh năm nhằm giảm thiểu áp lực môi trường cục bộ và nâng cao khả năng phục hồi cho hệ sinh thái biển.