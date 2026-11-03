Nhiệt độ cả nước cao kỷ lục, rét đậm đến muộn hơn so với quy luật

Nhiệt độ tháng 11 tiếp tục cao hơn trung bình 2 độ C

Cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình (NĐTB) trên hầu khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1,0-2,0 độ C, riêng khu vực Bắc bộ NĐTB cao hơn 2,0-3,0 độ C. Ngoại trừ một số nơi ở Nam bộ NĐTB cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Ngoài ra, NĐTB tháng 10/2026 trên phạm vi toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn TBNN cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Trong tháng 10/2026, đã ghi nhận 61 trạm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; đồng thời cũng ghi nhận được 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; trong đó có 87 trạm khí tượng tại khu vực Bắc bộ.

Từ nay đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Nhiệt độ tháng 10/2026 trên cả nước ghi nhận giá trị cao nhất trong lịch sử quan trắc

Tháng 11/2026, NĐTB trên cả nước phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 1,0-2,0 độ C. Tháng 12/2026 và tháng 1/2027 NĐTB phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn từ 1,0-2,0 độ C.

Tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc bộ cao hơn TBNN từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN; khu vực Trung bộ thấp hơn TBNN từ 20-40%.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại Bắc bộ cao hơn TBNN từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ TBNN; từ Quảng Trị - Tp.Huế phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung bộ thấp hơn từ 50-100mm;

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có tổng lượng mưa thấp hơn 10-20mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ TBNN; các khu vực còn lại thấp hơn TBNN từ 10-30mm, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ phổ biến ít mưa.

Không khí lạnh hoạt động yếu, rét đậm xuất hiện muộn

Trên sông Mê Kông, ở khu vực thượng lưu trong tháng 11, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-20%; trong tháng 12/2026 phổ biến cao hơn từ 10-15% so với TBNN cùng kỳ. Tổng lượng mưa tháng 1/2027 phổ biến ít mưa.

Khu vực hạ lưu từ tháng 11-12/2026, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với TBNN, riêng khu vực phía Nam tháng 11/2026, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 1/2027 thấp hơn từ 30-60% so với TBNN cùng thời kỳ.

Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo mới nhất cho thấy, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ (TBNN trên Biển Đông là 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền là 1,1 cơn).

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến thấp hơn TBNN cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Trong tháng 11-12/2026, Trung bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với TBNN tại nhiều nơi ở Trung bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.