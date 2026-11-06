Nhiệt điện Vũng Áng 1 hướng tới mục tiêu 7,4 tỷ kWh điện

Kỹ sư theo dõi các thông số vận hành 2 tổ máy phát điện tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. (Ảnh BHT)

Sản lượng, doanh thu cùng tăng trưởng

Trước yêu cầu huy động cao của hệ thống điện quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) điều chỉnh mục tiêu điện thương phẩm năm 2026 từ 6,5 tỷ kWh lên 7,4 tỷ kWh. Để hoàn thành kế hoạch, đơn vị tập trung duy trì độ khả dụng của các tổ máy, chủ động nguồn nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Theo ông Thái Văn Quang, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, lũy kế 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của nhà máy đạt 6,238 tỷ kWh, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu đạt 11.679 tỷ đồng, tăng 22%; nộp ngân sách nhà nước 318 tỷ đồng.

Việc nâng mục tiêu sản lượng cả năm vừa đáp ứng yêu cầu cung ứng điện, vừa tạo điều kiện gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Bộ Công Thương, đến hết tháng 9/2026, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt 85.595 MW. Để đạt mục tiêu tối thiểu 88.165 MW vào cuối năm, hệ thống cần bổ sung 2.570 MW công suất nguồn.

Cùng với đáp ứng phụ tải hiện tại, ngành điện còn phải chuẩn bị nguồn nước phục vụ sản xuất thủy điện trong mùa khô năm 2027. Trong bối cảnh đó, các nhà máy nhiệt điện tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cân đối cung - cầu, nhất là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao vào cuối năm.

Kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành thiết bị tại nhà máy.

Ông Bùi Văn Nam, Trưởng ca vận hành, Phân xưởng Vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, cho biết các nhà máy thủy điện đang tích nước phục vụ phát điện năm 2027, vì vậy Vũng Áng 1 được huy động với công suất tối đa. Nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm tăng, cùng diễn biến thời tiết khó lường, nền nhiệt duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt.

Theo ông Nam, tại thời điểm thông tin, giá biên thị trường điện ở mức 1.725,2 đồng/kWh, tạo điều kiện thuận lợi để nhà máy phát huy năng lực sản xuất, nâng cao doanh thu.

“Mỗi ngày, đơn vị sản xuất 27 triệu kWh điện, tiêu thụ hơn 12.000 tấn than”, ông Nam thông tin.

Bảo đảm nhiên liệu, duy trì vận hành an toàn

Hai tháng cuối năm là giai đoạn quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Khi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp bước vào cao điểm, nhu cầu điện dự kiến tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng của các tổ máy.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chủ động các giải pháp nhằm duy trì ổn định dây chuyền sản xuất điện. (Ảnh BHT)

Nhà máy đang triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và quản trị vận hành. Trong đó, công tác bảo trì, bảo dưỡng được chú trọng nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm độ khả dụng của thiết bị. Hoạt động thí nghiệm, hiệu chỉnh và nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được tăng cường để nâng cao hiệu suất vận hành.

Song song với đó, đơn vị kiểm soát các định mức kinh tế – kỹ thuật, giảm suất tiêu hao than, dầu, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường điện. Nhà máy phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác điều độ, bảo đảm các tổ máy sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động công suất.

: Đảm bảo nguồn cung ứng than để phục vụ sản xuất.

Theo kế hoạch quý IV/2026, nhà máy đặt mục tiêu sản xuất 1,7 tỷ kWh điện, tương ứng nhu cầu tiêu thụ khoảng 780.000 tấn than. Khối lượng nhiên liệu lớn đòi hỏi việc điều phối, tiếp nhận và dự trữ phải được triển khai chủ động, tránh gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến hoạt động phát điện.

Tàu vào nhập than tại cầu cảng chuyên dụng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. (Ảnh BHT)

Ông Vũ Trần Thanh Hải, Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí và các bên liên quan xây dựng, triển khai phương án cung cấp than ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, liên tục.

“Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nhà máy tăng cường đón các tàu vào cảng nhập than”, ông Hải cho hay.

Chủ động nhiên liệu, duy trì độ tin cậy của thiết bị và kiểm soát hiệu quả các chỉ tiêu vận hành là những nhiệm vụ trọng tâm được nhà máy tập trung thực hiện trong chặng cuối năm, hướng tới hoàn thành mục tiêu 7,4 tỷ kWh điện thương phẩm.