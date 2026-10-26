Nhiệt điện Uông Bí: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện những tháng cuối năm 2026

Vượt khó duy trì sản xuất ổn định

Trong quý III, hoạt động sản xuất của Công ty Nhiệt điện Uông Bí gặp một số khó khăn do phương thức huy động của Hệ thống điện quốc gia (NSMO) có thời điểm ở mức thấp, trong khi nhiệt độ nước làm mát tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết.

Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát diễn biến vận hành để duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy.

Ca trực vận hành tập trung cao độ tại Phòng Điều khiển trung tâm 300MW, Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Theo báo cáo, lũy kế 9 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của công ty ước đạt 2.729 triệu kWh. Riêng Quý III, sản lượng đạt 105% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, công tác đảm bảo nhiên liệu được thực hiện chặt chẽ; nguồn than phục vụ sản xuất luôn duy trì mức tồn kho an toàn và được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng ngay từ khâu giao nhận đầu nguồn.

Song song với nhiệm vụ vận hành, công tác bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị được xác định là khâu then chốt. Đến nay, Công ty đã hoàn thành tiểu tu định kỳ tổ máy S7 (công suất 300 MW) và tổ máy S8 (công suất 330 MW) đúng theo kế hoạch.

Các hạng mục trọng yếu như kiểm tra kim loại, thay thế các đoạn ống áp lực buồng lửa có nguy cơ xói mòn, xử lý khiếm khuyết chu trình nhiệt và củng cố hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) đều được xử lý dứt điểm, bảo đảm các tổ máy đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Bốn nhóm giải pháp trọng tâm cho quý “nước rút”

Trong quý IV – giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch năm, Công ty Nhiệt điện Uông Bí tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng bốn nhóm giải pháp chính:

Thứ nhất, tối ưu hóa phương thức vận hành thị trường điện: Bám sát biểu đồ phụ tải và phương thức huy động của NSMO; xây dựng chiến lược chào giá linh hoạt, kết hợp sử dụng hiệu quả các chủng loại than pha trộn nhằm vừa đảm bảo công suất khả dụng, vừa tiết giảm suất tiêu hao nhiệt của các tổ máy.

Thứ hai, nâng cao độ khả dụng và độ tin cậy thiết bị: Duy trì nghiêm kỷ luật vận hành và công tác sửa chữa thường xuyên. Tăng cường rà soát, xử lý triệt để các khiếm khuyết phát sinh, đặc biệt là hiện tượng rò rỉ van và chất lượng bảo ôn nhiệt, giữ các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng mức công suất cao nhất khi được điều động.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và chuyển đổi số: Đôn đốc hoàn thành đúng hạn các dự án nâng cấp thiết bị trọng điểm, tiêu biểu là hệ thống SCADA kết nối giao thức IEC60870-5-104 và hệ thống thu gom, xử lý nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh mạng trong quản lý điều hành.

Thứ tư, siết chặt an toàn lao động và bảo vệ môi trường: Tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện nghiêm quy định PCCC&CNCH và an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Phát điện 1 và địa phương chuẩn bị các bước triển khai dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải theo đúng lộ trình chỉ đạo.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỷ cương, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Uông Bí đang nỗ lực thi đua trên từng vị trí công tác, quyết tâm vượt kế hoạch sản lượng điện phát Quý IV, góp phần giữ vững dòng điện an toàn cho Hệ thống điện quốc gia và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.